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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695575/الرئيس-الأمريكى-يعلن-عن-استعداد-بلاده-لتقديم-المزيد-من-الأسلحة-الدفاعية-لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكى بايدن، فى مؤتمر صحفى له مساء أمس الثلاثاء بثته قناة العربية، عن استعداد بلاده لتقديم الأسلحة الدفاعية لأوكرانيا، مشددا على ضرورة محاربة الديكتاتورية قبل أن تصبح أكثر قوة.

الرئيس الأمريكى يعلن عن استعداد بلاده لتقديم المزيد من الأسلحة الدفاعية لأوكرانيا

وصرح بايدن أن بلاده قامت بتخصيص 3 مليار دولار أمريكى منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى الأراضى الأوكرانية والتى بدأت فى 24 فبراير الماضى من أجل دعم أوكرانيا، مؤكدا على أن هذا المال هو بمثابة استثمار مباشر فى الحرية والديمقراطية.

وأكد بايدن على أن صواريخ جافلين المضادة للدبابات غيرت تماما مسار المعركة فى الأراضى الأوكرانية، قائلا سوف يطلب المزيد من الكونجرس المزيد من الأموال من أجل تقوية دفاعاتنا.

أخر تطورات الأزمة الروسية-الأوكرانية

جدير بالذكر أن الرئاسة الروسية (الكرملين) كانت قد صرحت اليوم الأربعاء أنه لا يوجد اتفاق بين الرئيس الروسى بوتين والبابا فرنسيس بشأن الأزمة-الأوكرانية، مشددة على أن الأنباء عن اعلان بوتين التعبئة العامة يوم 9 مايو غير صحيحة

ومن جانبه كان وزير الدفاع الروسى قد أعلن اليوم الأربعاء أن القوات الروسية استطاعت السيطرة على مدينة مايوبول بالكامل، مضيفا أن المقاتلون الأوكرانيون فى أزوفستال تتم محاصرتهم بخرص شديد.

واضاف وزير الدفاع الروسى أنه سوف يعتبر الأسلحة الغربية القادمة الى الجيش الأوكرانى هى هدفا مشروعا، لافتا الى قصف 40 هدفا عسكريا أوكرانيا ومن بنهم 4 مستودعات ذخيرة