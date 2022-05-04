محمد رمضان يقضي ثالث أيام عيد الفطر رفقة عائلته.. ويعلق:«العائلة كل شئ»

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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695574/محمد-رمضان-يقضي-ثالث-أيام-عيد-الفطر-رفقة-عائلته-ويعلقالعائلة-كل-شئ

حرص الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان على الاحتفال بعيد الفطر رفقة عائلته مشيرًا إلى أن أسرته تمثل له كل شئ.

دوت الخليج يرصد ظهور محمد رمضان بصحبة عائلته.

محمد رمضان يحتفل بالعيد

نشر رمضان صور تجمعه بعائلته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق عليها قائلًا: "العائلة كل شئ.. اللهم احفظ عائلتي".

محمد رمضان يتألق في المشوار

على الصعيد الآخر، جسد محمد رمضان ودينا الشربينى في مسلسل المشولر دور زوجين، ويعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما، وتكشف الأحداث حكاية "ماهر" الذى يجسده محمد رمضان وزوجته ورد "دينا الشربينى" مع توالى الحلقات فى إطار اجتماعى مشوق

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان ، دينا الشربيني ، بيومي فؤاد ، أحمد مجدي ، أحمد صفوت ، أحمد كمال ، محمود الليثي ، ندى موسى ، محمد عبده كارولين خليل ، ثراء جبيل ، حنان يوسف ، سارة عبد الرحمن ، محسن. منصور ، سما إبراهيم ، وتأليف محمد فريد ، وإخراج محمد ياسين ، وإنتاج “ميديا ​​هوب سعادة – جوهر”.

أحدث أعمال محمد رمضان الغنائية

طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية التي أتت بعنوان “عاملين جامدين” وذلك بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل “المشوار” الذي شارك به في الماراثون الرمضاني 2022.

ويتعاون محمد رمضان في اغنيته الجديدة “عاملين جامدين” مع الفنانة دينا الشربيني، والعمل من كلمات وألحان إسلام شندي، وتقول كلماتها:

فاضل لي ثلاث اصفار على المليار خلص المشوار خلص كل الطعميه واللي جاي سوشي وكافيار عاملين جامدين يا اللي صدقته نفسكم كذابين لو مهما عملته هتفضلوا شفافين مش متشافين مش متشافين مش متشافين واحده ما تنفعش بيقولوا علي مزاجنجي اصل ما بشبعش

مش اي واحده بتعجبني اصلي الحلوة مترجعش ما باروحش انا واجي على الفاضي انا ما تسوحش اسمعي يا حبيبتي انت وهي انا ليفل الوحش جوزي جنتل مان انا باعمل دائما وبانفذ ما باقولش كلام بطل انا في الواقع بس انتم ابطال

افلام واللي نيته مش سالكه يلا نقول له سلام طب يلا سلام مرجعهم مش متشافين مش متشافين مش متشافين بيبي بيبي عد الاساتك ماني ماني بعتره مش فارق انا زي القهوه

بوش واحد اما انت بوشين اخوكم مش ترزي عشان يفصل منكم ناس سالكين انضفوا من جوه عشان اشوفكم زي البني ادمين مش شايف احد ما انا جبت لابني بيت بجنينه وبسين.