تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2022

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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - يتصدر كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني، برصيد 25 هدفًا، وذلك بعد أنتهاء مسابقة الدوري.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

كريم بنزيما لاعب ريال مدريد 25 هدف

خوانمي لاعب ريال بيتيس 15 هدف

فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد 14 هدف

إنيس أونال لاعب خيتافي 14 هدف

راؤول دي توماس لاعب إسبانيول 14 هدف

إياجو اسباس لاعب سيلتا فيجو 13 هدف.

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

حقق برشلونة الفوز على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 4/0، على ستاد "سنتتياجو بيرنابيو" ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني.

وسيطربرشلونة على معظم مجريات المبارة ، في غياب تام للاعبي ريال مدريد الذين لم يكونوا في يومهم، وتأثروا بشكل كبير بغياب كريم بنزيما الذي غاب للإصابة.

وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر المباراة، بالهدف الأول عن طريق بيير أوباميانج من خلال مجهود فردي مميز من عثمان ديمبيلي على الجبهة اليمنى أنهاه بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بيير إيميريك أوباميانج برأسية قوية وضعت الكرة داخل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس تيبو كورتوا.

ريال مدريد ضد برشلونة

جاء الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر اللقاء، عن طريق أروخو من خلال ركلة ركنية لبرشلونة على يسار مرمى ريال مدريد، نفذها عثمان ديمبيلي بعرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها رونالد أراوخو وحيدا دون أي رقابة دفاعية برأسية متقنة وضعت الكرة داخل شباك الحارس تيبو كورتوا.

وفي شوط المباراة الثاني أستمر برشلونة في ضغطه وسجل فيران توريس الهدف الثالث بعد لعبه جماعية، أرسلها أوباميانج له بشكل مميز ليضعها توريس في الشاباك على يسار كورتوا الذي وقف ساكناً يتابع الكرة.

أوباميانج يؤكد على اكتساح برشلونة

وأضاف أوباميانج الهدف الرابع في الدقيقة 51 ليؤكد على اكتساح برشلونة للقاء، وجاء الهدف بعدما أنفرد بشكل كامل ليضع الكرة من فوق كورتوا بشكل جمالي ليسفر عن الهدف الرابع.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد برشلونة للنقطة رقم 54 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند 66 نقطة بالمركز الأول.