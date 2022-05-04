التموين: فتح جميع مواقع استلام الأقماح المحلية للعمل بشكل منتظم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة - فى بيان، اليوم الأربعاء - أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى شدد على كافة المديريات التموينية بالمحافظات ورؤساء لجان الاستلام بكافة المواقع - والتى يبلغ عددها ما يقرب من 450 موقعا على مستوى الجمهورية، وتشمل (الصوامع، والشون، والهناجر، والبناكر،…) بكافة المحافظات - على تقديم جميع أشكال وصور الدعم والتيسير للمزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم، مع التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقا للضوابط الموضوعة.

وأضافت أنه تم التأكيد على كافة الجهات المسوقة بسرعة سداد مستحقات المزارعين والموردين، وفقا للضوابط والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن.

من جهته، قال المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال إن مواقع استلام الأقماح تعمل يوميا من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، كما يقوم وزير التموين بالمتابعة المستمرة مع المحافظين، للوقوف على انتظام سير الأعمال، لضمان نجاح الموسم واستقبال كافة الكميات المستهدفة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، وكذلك يتم المتابعة اليومية مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التموين، والتى تقوم بدورها فى التدخل السريع والفورى لتذليل أية عقبات قد تشهدها عمليات توريد القمح.