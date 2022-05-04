المواطنون يواصلون الاحتفال بعيد الفطر فى محافظات الجمهورية

جدة - نرمين السيد - واصل المواطنون فى مختلف محافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك، بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات والمناطق السياحية والرحلات النيلية وسط أجواء يسودها البهجة والفرح، مع اتخاذ المسئولين بالمحافظات التدابير اللازمة لمواجهة أى حالات طارئة.





ففى ببنى سويف، تابع المحافظ محمد هانى غنيم، مستوى الخدمات المقدمة بكورنيش النيل والممشى السياحى للمواطنين خلال ثالث أيام عيد الفطر، خاصة مع توافد الآلاف من أبناء المحافظة من كافة المراكز والمدن على كورنيش النيل والممشى السياحى، الذى تم إنشاؤه وتطويره وأصبح متنفسا حضاريا ومنطقة جذب سياحى لأبناء المحافظات المجاورة.

واطمأن المحافظ من مسئولى الكورنيش على سير منظومة العمل به على أكمل وجه، مشددا على مسئولى المنطقة بالتواجد الميدانى وسرعة التعامل الفورى مع أية متطلبات أولا بأول، مؤكدا أن الكورنيش من أهم المشروعات القومية التى نفذتها الدولة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين وليكون لأبناء المحافظة المتنفس الحضارى، فضلا عن كونه موردا استثماريا واعدا.

من جانبه، قال مدير الكورنيش عبد الحى سيد، إن إدارة الكورنيش أعلنت تعديل مواعيد فتح الكورنيش خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تقرر فتح الكورنيش والممشى أمام الجمهور على فترتين صباحية ومسائية، حيث تبدأ الفترة الأولى اعتباراُ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 عصراً، والفترة الثانية تبدأ من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 12 صباحا، ويتم استقبال ودخول المواطنين عبر البوابات الخمس، نظرا للإقبال الكبير المتوقع للمواطنين.

وأضاف أن الكورنيش استقبل ما يزيد على 10 آلاف مواطن "كافة الفئات العمرية"، مشيرا إلى الأماكن والمواقع التى شهدت حضورا كثيفا وهى "منطقة ملاهى وألعاب الأطفال، وممشى العظماء والنافورة الراقصة"، موضحا أنه تم تحرير 8 مخالفات فقط خلال اليومين، وذلك يدل على انتظام المواطنين ومحافظتهم على اتباع اللوائح والتعليمات حفاظا على المنطقة التى كلفت الدولة 200 مليون جنيه لإتاحتها مجانا لكل المواطنين.

وفى شمال سيناء، تابع المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة، تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين فى مختلف القطاعات على مستوى مراكز ومدن المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ - فى بيان - استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد، والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحى والمرور والمطافئ والأمن.

وشدد المحافظ، على توفير احتياجات المواطنين والخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد، علاوة على قيام مجالس المدن والمديريات المعنية بمتابعة الأسواق وتوفير السلع الأساسية والمواد التموينية وتفعيل الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، موجها رؤساء مجالس المدن ومديرى مديريات الخدمات بالمرور على المصالح الحكومية خلال فترة العيد والتأكد من قيامها بتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين من خلال النوبتجيات المحددة.