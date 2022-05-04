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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695571/توصيل-أكثر-من-٧-مليون-وحدة-سكنية-بالغاز-الطبيعي-خلال-٨-سنوات

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن دعم القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لمشروعات التوسع في استخدام الغاز الطبيعي ادي لزيادة عددالمستفيدين من هذه الخدمة بوتيرة سريعة ، موضحاً أن هناك نحو ٦٠ مليون مواطن يستخدمون الغاز الطبيعى في منازلهم فى جميع محافظات مصر.

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وأوضح الملا أنه في إطار تنفيذ المشروع القومى لإستخدام الغاز الطبيعى في المنازل وكوقود للسيارات ، نجح قطاع البترول فى تحقيق طفرة في استخدامات الغاز الطبيعي خلال السنوات الـ 8 الماضية بما يكفل تعزيز الانتفاع بهذه الخدمة الحضارية التي تتيح وقوداً نظيفاً أقل في التكلفة والأعباء على المواطن، لافتاً إلى أن أكثر من نصف عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي على مدار ٤٢ عاما قد تحقق في آخر ٨ سنوات فقط حيث تم توصيل أكثر من ٧ ملايين وحدة سكنية خلال هذه الفترة انعكاساً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمضاعفة الجهود للتوسع في الخدمة ، ويتم حالياً توصيل مليون و ٢٠٠ الف وحدة سكنية كل عام بالغاز الطبيعى ليصل عدد الوحدات السكنية المستفيدة الي نحو 3ر١٣ مليون وحدة سكنية، حالياً على مستوى الجمهورية.

وزير البترول: توصيل أكثر من ٧ مليون وحدة سكنية بالغاز الطبيعي خلال ٨ سنوات

كما لفت الملا الي الطفرة الكبيرة والانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي تنفيذا للمبادرة الرئاسية حيث تم مضاعفة أعدادها ٤ مرات خلال اخر عام ونصف لتصل الي اكثر من ٨٥٠ محطة تخدم حائزي السيارات العاملة بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حالياً نحو ٤٥٠ الف سيارة وجار دخول نحو ١٥٠ محطة أخرى إلي الخدمة ، مؤكداً أن انتشار المحطات في مختلف المناطق يشجع ويحفز المواطنين على استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.

وأضاف أن العامل الرئيسي في زيادة إقبال المواطنين بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة على تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي هو برنامج الإصلاح الاقتصادي و تصحيح اسعار الوقود والذى أعاد الغاز الطبيعي الي مكانته كوقود أساسى منخفض التكلفة ضمن منظومة توفير الوقود واستهلاكه محلياً .