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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695566/بالاسماء-إصابة-4-أشخاص-فى-حادث-انقلاب-سيارة-ملاكى-بقنا

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق " قنا_سوهاج"، وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج.

دوت الخليج

بدأت الواقعة بتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق "قنا_سوهاج" وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

أسماء المصابين

وبالفحص تبين إصابة كلًا من "عمر عرفة صديق، 32 عامًا، وهاني فاروق هاشم، 32 عامًا، ومحمود عبدالحواد محمد، 32 عامًا، وإبراهيم مصطفى نور الدين، 32 عامًا، جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج، جرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم وتبين أن جميعهم من محافظة سوهاج.