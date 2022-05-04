 تعيين 36 شابا وصرف 664 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء قامت بتعيين 36 شابًا منهم 3 "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، من ضمن 71 شابًا مسجلين من راغبى العمل.





وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير المديرية -فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أبريل الماضى، وفقًا لبيان الوزارة اليوم الأربعاء- أنه تم استخراج 11 شهادة قياس مستوى المهارة، و11 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها فى المحافظة، فضلاً عن بدء صرف منحة عيد العمال وعيد الفطر المبارك لـ 664 عاملاً من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالى 664 ألف جنيه. وأضاف أنه بمجال التفتيش العمالى، قامت المديرية بالتفتيش على 132 منشأة، والقيام بـ4 حملات تفتيش شامل، وتلقى شكوتين عمالية ما زالتا تحت البحث والدراسة، أما بمجال السلامة والصحة المهنية، فقد قامت بالتفتيش على 4 منشآت يعمل بها 520 عاملا. ولفت إلى أن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 4 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالى.

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