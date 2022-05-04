الداخلية تهدى ملابس العيد والحلوى للأيتام ضمن مبادرة «كلنا واحد»

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الداخلية مبادرة "كلنا واحد – معك فى العيد".. وذلك من خلال تجهيز أطقم ملابس وهدايا وحلوى وورود، وتوزيعها على دور رعاية الأيتام ودور رعاية الأطفال ذوى الهمم بمختلف المحافظات، وأطفال النزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل.





وقد لاقت تلك المبادرة الاستحسان من الجميع لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك.. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات. ويأتى ذلك فى إطار ثوابت إستراتيجية العمل بوزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعى لبناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع المصرى والتواصل الفعال بكافة المناسبات، بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين وتحت رعاية رئيس الجمهورية.

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