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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /695564/حسين-الجسمي-يحتفل-بوصول-أغنيته-دلع-واتدلع-إلى-مليون-ونصف-مشاهدة

احتفل الفنان الاماراتي حسين الجسمي بوصول أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «دلع واتدلع» إلى مليون ونصف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد نجاح أغنية دلع واتدلع.

أغنية دلع واتدلع

أغنية «دلع واتدلع» من كلمات الشاعر المصري تامر حسين، وألحان حسين الجسمي وتوزيع توما.

وتقول كلماتها:

هات .. هات إيدى ف إيدك هات شايله الدنيا مُفاجأت بتبان لنا م البدايات

ليك … قلبى إتسلم تسليم من غير ولا سين ولا جيم وضربلك 100 تعظيم

دلع وإتدلع عيش قول للأيام بشويش فى اتنين بيحبّوا جديد على مهلِك وماتجريش أصل القلب ومايريد فى حاجات فيها مانفتيش أيوه القلب ومايريد واجمل م الفرح مفيش

روق … مابقاش فى ما بينا فروق ولا ف غلاوتك مخلوق يا معلّي ف قلبى الشوق يوم .. يوم ندي الدنيا طناش لسه انا وانت ما عيشناش فُك وما تحبّكهاش

طير المحبة في عيد الفطر

وسبق وأن طرح الفنان حسين الجسمي أغنية جديدة من أشعار ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "فزاع"، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهي بعنوان أغنية "طير المحبة"

أغنية "طير المحبة" ألحان الفنان فايز السعيد، و توزيع موسيقي للموزع نور هاشم، وقام بعملية المكساج والماستر م. جاسم محمد.

وتقول كلماتها

طير المحبة كفخ ياضامر السرجوف

وعلى طوى الضلوع صدر اللي يبيك اوكر

لو تنكر إن قلبك المرهف علي ملهوف

وتسأل القلب قال القلب لا تنكر

تشكر على البسمة اللي نارها في الجوف

أما على الصد والهجران ماتشكر

بنات آدم وحواء من عنود النوف

واللي الى عرضت جمالها يسكر..

أغنية «أمي جنة» لـ حسين الجسمي

هذا وقد طرح المطرب حسين الجسمي، أغنية جديدة بعنوان «أمي جنة» احتفالا بعيد الأم، وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب

أغنية «أمي جنة»، من كلمات كرار الدلفي، وتوزيع زيد عادل، وألحان حسين الجسمى، ومكساج وماستر جاسم محمد.

كلماتها:

أمي جنة الله يقول أمي علمتني الأصول أمي بيها الخير اشوف أمي دنيا وبيها اطوف أمي دكتوره ودوا أمي “اعز” من الهوا

أمي ما تعرف حقد أمي أحلى من الورد كون احوّل عمري إلها كون آنا اموتن قبلها أمي من نجوع ناكل من ايديها شقد احب سوالف امي

من رحت فدوة لحچيها ما أقلك أمي كعبه وما أقلك بيها اطوف بس اقلّك أمي عين وبليّا عين شلون أشوف