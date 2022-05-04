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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /695565/بلاغ-للنيابة-العامة-يتهم-شخص-بانتحال-صفة-أخصائي-علاج-طبيعي-بالنادي-الأهلي

دوت الخليج

وقالت النقابة في بيان لها،على صفحتها الرسمية على فيس بوك، إن ه بالكشف عن المذكور في سجلات وزارة الصحة وسجلات النقابة العامة للعلاج الطبيعي، تبين عدم وجود هذا الاسم.

وأشار إلى أن أحمد البكري يدير مركز البكري بمحاظة الجيزة بمدينة 6 أكتوبر.

بلاغ للنيابة العامة يتهم شخص بانتحال صفة أخصائي علاج طبيعي يعمل بالنادي الأهلي

وأعلنت نقابة العلاج الطبيعي عن تقدمها ببلاغ للنيابة العامة وبلاغ لوزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك ضد المذكور والمركز الذي يعمل به.

وحذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي المواطنين من التعامل مع الدخلاء والأدعياء والتأكد من كارنيه مزاولة المهنة الصادر من النقابة والتراخيص المكانية والإبلاغ عن أية مخالفات عن طريق رقم واتساب 01098887070

العلاج الطبيعى تُمهل أعضاءها غير المرخصين لمراكزهم أسبوعين لتوفيق الأوضاع

وكانت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، قد طالبت كافة أعضائها الذين لديهم مراكز علاج طبيعى غير مرخصة، بسرعة إنهاء إجراءات تراخيصهم، مشيرة إلى أنه فى حالة عدم الاستجابة الفورية خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخه، لافته إلى أنها ستتخذ أشد الاجراءات القانونية حيالهم. وأهابت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، كافة أعضائها عدم العمل بمراكز العلاج الخاصة غير المرخصة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون. كما وجهت النقابة تحذير شديد لبعض خريجى كليات التربية الرياضية –أقسام علوم الصحة الرياضية بعدم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى بكافة المنشأت الطبية والنوادى الاجتماعية، حتى لا يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. ووجهت نقابة العلاج الطبيعى الشكر، للأجهزة التنفيذية على جهودهم المبذولة والمضنية نحو محاربة الأدعياء والدخلاء من النصابين والمُحتالين على مهنة العلاج الطبيعى، مؤكدة أن هذا الملف مقتوح حتى يتم القضاء عليهم بالتعاون مع النيابة اعامة، الإدارة المركزية للتراخيص والعلاج الحر، وجهاز حماية المستهلك، مباحث التموين.

نقابة العلاج الطبيعى: وزارة الصحة وافقت على تكليف خريجى دفعة 2020

وكان الدكتور أحمد عزت أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعى، قد قال إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة، واللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة، قد وافقوا أمس الأحد، على تكليف دفعة 2020 من خريجى كليات العلاج الطبيعى كاملة "الخاص والحكومى". وأشار عزت، إلى أنه خلال اجتماع فى مجلس النواب جمع وزير الصحة والنقيب العام للعلاج الطبيعي الدكتور سامى سعد، طلب النقيب بدوره من الوزير تكليف دفعة 2020 و تصور وأفكار للدفعات المقبلة، لافتا إلى أنه بناء على ذلك تم الموافقة على كل خريجيىن الدفعة. ووجه الشكر للدكتورة نيفين عوني مدير عام العلاج الطبيعي بوزارة الصحة، ومديرى إدارات العلاج الطبيعى بالمديريات، تقديرا لجهودهم المبذولة للحصول على الموافقة لتكليف الدفعة، لافتا إلى أن سيتم الإعلان الرسمى لبدء تكليف الدفعة خلال الأيام القليلة المُقبلة.