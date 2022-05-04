إقبال كثيف على زيارة حدائق الرى بالقناطر الخيرية والمركز الثقافي الأفريقي بأسوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 11:22 صباحاً - - اقبال كبير من المصريين والأجانب على زيارة النصب التذكارى بالسد العالى

- النصب التذكاري مصمم على شكل زهرة لوتس محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالى

- المركز الثقافى الإفريقي إضافة حضارية هامة بأسوان تعبر عن ثقافات الدول الأفريقية المختلفة

فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك .. شهدت حدائق الرى بالقناطر الخيرية إقبالا كثيفا من الزوار للإحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة.

وفى محافظة أسوان .. توافدت أعداد كبيرة من الزوار على المركز الثقافى الإفريقى ، للإستمتاع بالمناظر الخلابة ومعرفة المعلومات الثقافية والتاريخية عن دول حوض النيل.

كما شهد النصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى

إقبالا كبيرا من المصريين والأجانب على خلال الاسبوع الحالى.

الجدير بالذكر أن النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية تم انشاؤه فى عام ١٩٦٧ ، ويصل ارتفاعه الى ٧٢ متر ، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمسة بتلات محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالى.

كما قامت الوزارة بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان ، ليصبح مقصدا سياحيا بارزا بمدينة اسوان ، وكان يعرف سابقا بمتحف النيل ليتم تطويره وتحويله الى المركز الثقافى الإفريقى ، وبناء مسرح رومانى مكشوف كأحد مكونات المركز ، وإضافة العديد من المقتنيات التى تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية ليصبح إضافة حضارية هامة بمدينة أسوان تعبر عن ثقافات الدول الأفريقية المختلفة.

كما قامت الوزارة بتطوير عدد من الحدائق بالقناطر الخيرية وهى حدائق عفلة والنيل والمركز الثقافي والبحيرة والياسمين بمساحة اجمالية (٤١) فدان.

وكل عام ومصر والمصريين بكل خير.