تشغيل ميناء الصيد ببرج البرلس بكامل طاقته

جدة - نرمين السيد - قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، إنه تم تشغيل ميناء الصيد البحرى ببرج البرلس، صباح اليوم الأربعاء، بكامل طاقته الاستيعابية، بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء الرياح بصورة تساعد على ممارسة الصيد لجميع حرف الصيد ولجميع المراكب بكل أحجامها سواء صغيرة أو كبيرة.





وكلف المحافظ -فى بيان- إدارة الميناء بالتيسير لأصحاب المراكب بالتصاريح الخاصة بهم دون تعقيد أو تأخير؛ تيسيرا على أصحاب المراكب والصيادين العاملين بها تعويضا للأيام التى تتوقف فيها عمليات الصيد بسبب الأحوال الجوية. وناشد محافظ كفر الشيخ، أصحاب المراكب والصيادين بعدم الإبحار فى مسافات بعيدة بعمق فى البحر، والالتزام بكافة التعليمات الصادرة إليهم من إدارة الميناء للحفاظ عليهم وعلى مراكبهم. من جانبه، أكد يسرى الدسوقى مدير الميناء أنه تم التيسير على المراكب فى استخراج تصاريح السروح فى ضوء التعليمات المنظمة لذلك، مشيرا إلى فتح الميناء أمام كافة مراكب الصيد الآلية العاملة فى البحر المتوسط.

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