الصحة تعالج 83 ألف مواطن (تفاصيل حصاد 3 شهور)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين وحرصا من الوزارة على النهوض بالمنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وصرح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، بأن مستشفيات المؤسسة العلاجية قدمت خدماتها الطبية والعلاجية لـ 58 ألفا و938 مترددا على العيادات الخارجية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطارئة لـ 14 ألفا و147 مريضا فى أقسام الاستقبال، إلى جانب 7735 حالة تم حجزها فى الأقسام الداخلية، و1705 حالات مرضية تم حجزها فى أقسام الرعاية المركزة، علاوة على 313 مولودا تم حجزهم بأقسام الحضانات.

وتابع عبدالغفار أن مستشفيات المؤسسة العلاجية بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، أجرت 4549 عملية جراحية، تنوعت ما بين عمليات كبرى وصغرى وعمليات حرجة وذات مهارة، حيث شملت هذه العمليات المرضى المنتفعين بالتأمين الصحى والمستحقين للعلاج على نفقة الدولة والتعاقدات.

وأوضح أن مستشفيات المؤسسة العلاجية تقدم خدماتها العلاجية فى كافة التخصصات والتى تشمل أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنساء، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، والأطفال، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد السودانى رئيس المؤسسة العلاجية، إلى أن مستشفيات المؤسسة أجرت 43 عملية قلب مفتوح ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، و1318 قسطرة قلبية، و9490 جلسة غسيل كلوى، بالإضافة إلى 6613 جلسة علاج طبيعى.

ولفت السودانى إلى أنه يجرى استكمال تطوير مستشفيات المؤسسة العلاجية ورفع كفاءتها، حيث يشمل التطوير العيادات الخارجية، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية لـ8 مستشفيات وتزويد 90 سرير رعاية، منها 26 سرير رعاية أطفال.

وأوضح أنه يجرى استكمال تطوير ورفع كفاءة باقى المستشفيات وتزويدها بالتخصصات اللازمة لتقديم أفضل خدمة علاجية، منوها بمشاركة مستشفيات المؤسسة العلاجية فى خطة الدولة للتصدى لجائحة كورونا، حيث تم تخصيص مستشفى هليوبوليس بأكملها للعزل، بالإضافة إلى مشاركة باقى المستشفيات فى استقبال الحالات والكشف عليها وعمل المسحات، كما تم فتح خط مباشر بين المستشفيات وطوارئ الوزارة لاستقبال وتحويل الحالات المشتبة فى إصابتها.

واختتم «السودانى» بأن مستشفيات المؤسسة العلاجية تشارك فى مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، كما شاركت فى مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، ومبادرة الرئيس لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى.