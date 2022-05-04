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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /695560/فيلم-واحد-تاني-يواصل-تحطيم-الأرقام-القياسية-ويعتلي-عرش-الإيرادات

يستمر فيلم «واحد تاني» للنجم أحمد حلمي في التفوق على منافسيه متصدرًا ،أمس الثلاثاء إيرادات شباك التذاكر بنحو 7 مليون و204 ألفا و540 جنيه، محققًا نجاح واسع على الساحة الفنية.

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أبطال وقصة فيلم واحد تاني

فيلم واحد تانى بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى.

وكشف الفيلم عن بعض المواقف الكوميدية التي ستعيشها الشخصيات في الفيلم، حيث ظهر ارتباك حلمي بعد تجربة اللبوسة المضيئة وحاول أن يخرجها بعد استخدامها، ولكن الطبيب- سيد رجب- يرفض الأمر ويخبره أنه مستحيل تماما.

وانطلق فيلم واحد تاني فى عدد من السينمات بالقاهرة بحفل التاسعة والنصف مساءًا، ومنها سينما جلاكسي المعادي، سينما جراند نايل تاور، سينما سيتي ستارز، سينما جولدن ستارز ديلوكس، سينما جولدن ستارز، سينما فوكس مول مصر، وسينما فوكس سيتي سنتر ألماظة.

فيلم العنكبوت

فيما احتل فيلم العنكبوت المرتبة الثانية، حيث بلغت إيراداته 5،031،321 مليون جنيهًا، وهو من بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث الفيلم في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، إضافة إلى دخوله في صراعات مع عالم المافيا بسبب اخوه الذي يجسد شخصيته النجم ظافر العابدين.

فيلم زومبي

وتزيل فيلم زومبي القائمة بايرادات بلغت 3،035،503 مليون، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بهاجر أحمد عاطفيًا، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع لأنه يعمل مطرب مهرجانات، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ضمن الأحداث.