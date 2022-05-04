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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /695556/إليسا-وسعد-لمجرد-يستعدان-لإطلاق-ديو-غنائي-بعنوان-من-أول-دقيقية

يستعد كل من الفنانة اللبنانة إليسا، والفنان المغربي سعر لمجرد، اليوم الأربعاء لطرح أغنيتهم الجديدة بعنوان من أول دقيقة.

دوت الخليج يرصد موعد طرح «من أول دقيقة»

أغنية من أول دقيقة

أغنية من أول دقيقة من ألحان الفنان رامي جمال، وكلمات أمير طعيمة، والمقرر طرحعا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

إليسا ترقص حافية بفستان أسود

على الصعيد الآخر، أنتشر فيديو للفنانة إليسا وهي ترقص على المسرح بمنتهى النشاط والفرحة، بفستان أسود يكشف على ساقيها، ويغطي ذراع واحد فقط، في أحد حفلاتها في ولاية سان دييجو، ضمن الجولة التي تقوم بها في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت تغني وهي ترقص حافية القدمين، كأنها أعتادت على الغناء حافية القدمين كما فعلت في حلف دعم مرضى السرطان والأمراض المناعية في مصر.

تفاعل الجمهور مع إليسا

ظهر الجمهور في الفيديو المنتشر على صفحات التواصل الإجتماعي لإليسا وهي ترقص بشكل هستيري في أحد حفلاتها في أمريكا، والجمهور يتفاعل معها جدًا، ويقومونبتصويرها فيديو أثناء رقصهم على أغانيها وأندماجهم في الأجواء المرح التي خلقتها في الحفل.

إليسا في الحفل السنوي لمؤسسة العلمية لمرضى أورام الثدى والنساء BGICS

قدمت المؤسسة العلمية لمرضى اورام الثدى والنساء BGICS، حفلها السنوي في فندق JW Marriott بالتجمع الخامس في مصر؛ لدعم مرضى الأورام السرطانية والأمراض السرطانية، تحت عنوان "يلا نعيش"،وأحيت الحفل الفنانة إليسا، تضامنًا مع مرضى السرطان، خاصة سرطان الثدي.

وقدمت ملكة الإحساس مجموعة مختارة من أغانيها، أشهرها كان وحشتوني وكرمالك، وتخلت إليسا عن حذائها أثناء الغناء؛ بسبب ما شعرت به من تعب، وبعدها قالت:"شعور رائع.. بس رجلى اتجمدت من الساقعة"، وتابعت النجمة مؤكدة على دعمها لكل مرضى السرطان، خاصة النساء المريضات بأورام الثدي، وشكرت طبيبها الخاص على حضوره هذا الحفل، وعبرت عن سعادتها في مثل هذه الحفلات الخيرية.

كما لفتت إليسا الأنظار خلال حفل Joy awards بالرياض، بإطلالتها بفستان أسود اللون مفتوحة الصدر ومرصعة بالأحجار اللامعة، تداولها محبيها صورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وأعادت إليسا نشر بعضها على حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا.