معدات الزراعة تحصد القمح فى توشكى (صور)

جدة - نرمين السيد - تواصل القطاعات الخدمية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أعمالها طوال إجازة عيد الفطر، تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، باستمرار العمل، وتقديم جميع الخدمات للمزارعين فى ربوع مصر كافة، بما يساهم فى النهوض بالثروة الزراعية.





وأعلن الدكتور عادل الاشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية، استمرار جميع محطات القطاع فى العمل خلال أيام العيد، فى عمليات الحصاد والحرث والتسويه بالليزر. وأشار الأشقر إلى أنه يجرى حاليا، من خلال معدات القطاع تنفيذ عمليات حصاد محصول القمح فى توشكى والفرافرة، فضلا عن يتم اليوم حصاد 500 فدان من القمح فى منطقة غرب غرب المنيا، كذلك جارى إنهاء الأعمال فى محطه بحوث قها، والحصاد فى مساحات القمح فى المحطات البحثية فى سوهاج والجميزة والنوبارية، إضافة الى تجهيز المعدات فى غرب غرب المنيا لبدء حصاد محصول البنجر، والمقرر بداية يونيو المقبل. وفى سياق متصل تواصل الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، العمل فى جميع محطات الغربلة على مستوى محافظات الجمهورية، لتجهيز وإعداد تقاوى الموسم الصيفى، لتوفير التقاوى الجيدة والمنتقاه للمزارعين، والتى تمتاز بانتاجيتها العالية.

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