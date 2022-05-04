التنمية المحلية تدرب 5 آلاف شخص فى 126 دورة لرفع كفاءتهم

جدة - نرمين السيد - وتقوم على تنفيذه على أفضل وجه مع باقى الشركاء تنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030، وبما يعمل على دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية فى تحقيق خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصرى بإسلوب علمى لتطوير الإدارة المحلية.

وأوضح شعراوى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مركز تدريب سقارة، بالإضافة إلى دعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وتذليل كافة العقبات أمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية، ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات مشيرا إلى أن مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة يتمتع بشهادة المنظمات الدولية والمحلية المتخصصة فى التدريب وبناء القدرات والتأهيل العلمى المهنى بكل الإمكانيات اللازمة للتحول إلى أكاديمية من مبان سكنية للإقامة والإعاشة وقاعات تدريبيه وتعليمية ومعامل للحاسب واللغات الأجنبية ومبانى لمزاوله الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية وغيرها من إمكانيات.

وكشف شعراوى أن الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالى تتضمن 126 دورة تدريبية، يستفيد منها 5500 متدربا على مدار 159 أسبوع تدريبى، باجمالى 788 يوم تدريب، موضحا أنه تم تنفيذ 106 دورات تدريبية حتى الآن، استفاد منها 4955 متدربا، ويتبقى 20 دورة تدريبية حتى نهاية الخطة التدريبية، يستفيد منها 545 متدربا.

وأشار شعراوى إلى أنه تم إجراء عدة تعديلات على الخطة، تضمنت اضافه عدد 8 دورات جديدة موجهه للعاملين والقيادات فى برنامج "حياة كريمة" فى شهر يونيو 2022 يستفيد منها 650 متدربا، كما تضمنت 6 دورات مستحدثة لخريجى دورات "قادة المستقبل" لصقل مهاراتهم فى منهجيات الادارة والقيادة الفعاله بالتعاون مع المركز الاقليمى للتنميه المستدامه واستشراف المستقبل لعدد 150 متدربا، وهى دورات: أنماط التفكير والمهارات النفس لمجتمع أكثر تطورا، وإدارة المخاطر وإستمرارية الأعمال، والتخطيط الإستراتيجى، والحوكمة من أجل التنمية المستدامة، وإعداد السيناريوهات وإستشراف المستقبل، والمرونة التنظيميه للمؤسسات الحكوميه الرشيدة، كما تم تنظيم ورشه عمل لوحدات التحول الرقمى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضا ورشه عمل لخريجى آخر 3 سنوات من دورات اعداد المدربين TOT لتنقيح 40 حقيبه مشروع تخرج لادراج المتميز منها فى خطه المركز للعام الجديد 2022/2023.

ولفت شعراوى إلى أنه تم أيضاً إضافة دورات تدريبية، للتوافق مع المستجدات الحادثه على القوانين المتعلقه بالعمل فى المحليات من ابرزها: قوانين المحال العامة رقم (154) لسنة 2019،والإعلانات رقم (208) لسنة 2020، وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة رقم (92) لسنة 2018، وقانون المحال العامة الجديد وقانون انتظار السيارات رقم (150) لسنة 2020، كما تم تنفيذ ورش عمل تعريفية لمشروع تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية، وورش عمل متخصصة لمديرى مكاتب مشروعك بالمحافظات.

وأوضح شعراوى أنه تم أيضاً تنظيم 10 دورات وورش عمل موجهة لبرنامج حياه كريمة، بالتعاون مع برنامج تنميه صعيد مصر واتحاد البلديات الهولندى VNG لعدد 750 متدربا، ودورة التأهيل لفرق المتابعة والتفتيش على المحليات، لتنميه قدرات العاملين فى وضع المؤشرات وصياغه وعرض التقارير، ودورة تنمية مهارات القيادات فى مجال القدرات الشخصية والقيادية Soft Skills، ودورة إعداد المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية، ودورة التأهيل للتقدم لمسابقات الترقى لوظائف القيادات لدرجه مدير عام ورئيس ادارة مركزية، ودورة تأهيل قيادات الادارة المحليه نتيجه اعلان الوزارة رقم (2) لسنه 2020، واستثمار العائد من التدريب بالمحافظات وإعداد مدير تدريب محترف، وتحسين خدمات المراكز التكنولوجيه وهندسه العمليات ومؤشرات الاداء، وريادة الأعمال واعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى.

وأشار إلى أن محاور الخطة التدريبية الحالية تضمنت عدد من الموضوعات من بينها الإصلاح الإدارى والمراكز التكنولوجية، ومراكز خدمة المواطنين، واللغة الإنجليزية، وقيادات المحليات والوظائف الإشرافية، والتحول الرقمى والحاسب الألى وتطبيقاته، وإعداد المدربين TOT والإعلام والتواصل المجتمعى وإعداد قادة المستقبل وإدارة المشروعات، والإدارة المالية وتنمية الموارد البشرية، ونظم المعلومات الجغرافية GIS وحصر وإدارة أملاك الدولة، وقوانين الإعلانات والمحال العامة والخطة الاستراتيجية للسكان، ووحدات الحماية المجتمعيه المستحدثه فى الوزارة والمحافظات مثل تكافؤ الفرص وحمايه الطفل والقيادات النسائيه التنفيذيه والرائدات وحقوق الانسان والتعاون الدولى إضافة إلى وحدات السياسات السكانية.

ووجه شعراوى بالاستمرار فى زيادة مساحه التدريب التفاعلى، وتنفيذ دورات متقدمة لخريجى دورات اعداد قادة المستقبل، وتطوير قاعات التدريب وادوات العرض والتدريب التفاعلى الذكى، والتطوير الشامل لمعامل الحاسب الالى ومعمل اللغات، مع الاستمرار فى تنفيذ مسابقه معرفيه أسبوعية لكل الدورات فى مجال الادراك والوعى بما تقوم به الدوله والوزارة من مشروعات قوميه وخطط واستراتيجيات وتوجهات (مصر اين والى اين؟).

كما وجه وزير التنمية المحلية السادة المحافظين بأهمية تكريم أوائل الدورات التى يتم تنفيذها فى مركز سقارة وضرورة متابعة أداؤهم بعد التدريب فى جهات عملهم وقياس مدى التطور والعائد من التدريب بشكل دورى على المتدربين وجهة عملهم وانعكاس التدريب على تحسين الخدمات والعمل بالمحليات.

وقال اللواء إن الخطة التدريبية الحالية جاءت ملبية لمعظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات مؤكداً أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وكافة المحافظات وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات والقطاعات الأكثر تأثيراً فى إصلاح منظومة الجهاز الإدارى بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة بما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد مع دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية فى خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الادارى بالمحافظات.

وأضاف شعراوى أنه تم مراعاة الإجراءات الاحترازية فى جميع الدورات التدريبية المنفذة للحد من فيروس كورونا، للحفاظ على المتدريبن والمدربين، موضحاً أنه يتم تعقيم قاعات ومستلزمات التدريب وغرف الإقامة وأماكن التجمع بمركز سقارة وتوفير أجهزة الكشف الطبى واستخدام الكمامات الواقية.