انت الان تتابع تفاصيل خبر بأحدث أغانيه «هتدلع».. عمرو دياب يشعل حفل الاتحاد أرينا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /695555/بأحدث-أغانيه-هتدلع-عمرو-دياب-يشعل-حفل-الاتحاد-أرينا

تألق الهضبة عمرو دياب في حفل ثاني أيام عيد الفطر بساحة الاتحاد أرينا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، والذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرا.

دوت الخليج يرصد تألق الهضبة عمرو دياب بحفل الاماىات.

عمرو دياب يقدم هتدلع لأول مرة على المسرح

وقدم الهضبة أحدث أغانية والتي تحمل اسم «هتدلع» على خشبة المسرح وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير حيث لاقت إعجابه.

كلمات أغنية هتدلع

وتقول كلمات أغنية هتدلع:

مكتو لبنا من زمان قبل النها ردة بـ كام سنة إن اللي يليق عليك ويكون حبيبك هو أنا

يا حبيبي أنا ليا فيك يمكن أكتر ما ليك وآهي دي بداية الهنا ده انت هتدلع.. اطلب وأتمنى واليوم ها يولع على حس جنانا ما بـ قتش مجمع هو أنا ف الجنة! ولا أنا هنا

قرب لي ويلا نعمل دنيا لينا لوحدنا ها نعيش إحساس ما حد قبلنا ولا بعدنا

ها نطول في الكلام ونقول لقمرنا نام فيه قمر موجود هنا

ده إنت ها تدلع اطلب وأتمنى واليوم ها يولع على حس جنانا ما بقتش مجمع هو أنا ف الجنة! ولا أنا هنا

أغنية هتدلع: كلمات: محمد القاياتي، الحان: محمد يحيي وتوزيع: احمد ابراهيم.

حفل عمرو دياب في السعودية

هذا وقد أحيا الهضبة حفل في السعودية بالتعاون مع حماقي الذي تحدث عن علاقته بالفنان عمرو دياب، قبل صعوده على المسرح، قائلًا: “بداية علاقتنا كانت زمان أوي سنة 2000 وقت التحضير لألبوم تملي معاك، وكنت أنا في بداية التجهيز عشان أغني، لأن أنا بدأت في 2003.

إعلان عمرو دياب في رمضان 2022

يذكر أنه حقق إعلان النجم الكبير عمرو دياب الأول في ماراثون رمضان 2022 الذي قدمه للبريد المصري، نجاحات ساحقة للهضبة، اذ انقلبت السوشيال ميديا على رشاقتها وشبابه الذي يتمتع به رغم كبر سنه، فضلا عن حيويته التي بثها للجمهور في الإعلان، وبدأ رواد السوشيال ميديا في تداول الإعلان وصور عمرو دياب مشيدين بالهضبة الذي لطالما يعشقه العديد حتى أن الإعلامي عمرو أديب علق على مدى رشاقته في الاعلان.