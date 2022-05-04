انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. بعثة النادي الأهلي لكرة الطائرة رجال تصل مطار قرطاج استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /695551/بالصور-بعثة-النادي-الأهلي-لكرة-الطائرة-رجال-تصل-مطار-قرطاج-استعدادا-للمشاركة-في-بطولة-إفريقيا

وصلت منذ قليل، صباح اليوم الأربعاء ، بعثة النادي الأهلي إلي مطار قرطاج استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح العوضي أن زيارة وفد اتحاد الكرة الطائرة تأتي في إطار مساندة فريقي الأهلي للطائرة، كونهما يمثلان مصر في البطولة الإفريقية، وأن الوفد أكد على كامل الدعم والمساندة لكلا الفريقين، وتمنى للنادي الأهلي التوفيق والتتويج بلقب البطولة.

ويشارك فريق رجال طائرة النادي الأهلي في بطولة إفريقيا التي تقام بتونس خلال الفترة من 5 إلى 18 مايو، فيما يشارك فريق السيدات في البطولة التي تستضيفها تونس أيضًا خلال الفترة من 19 مايو إلى 1 يونيو المقبل.

نتيجة مباراة الأهلي والرجاء

وحقق النادي الأهلي الفوز على فريق الرجاء المغربي بنتيجة 2\3 بمجموع لقاي الذهاب والعودة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1\2، عن طريق عمرو السولية من ركلة جزاء، وحسين الشحات مبعد عرضية من بيرسي تاو، فيما أحرز هدف الرجاء محمد زريدة.

وفي مباراة العودة التي انتهت بالتعادل الفريقان بهدف لكل منهما.

تقدم فريق الرجاء عن طريق فابريس نجوما في الدقيقة 5، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 44

وشهدت مباراتي الذهاب والعودة إضاعة النادي الأهلي لركلتي جزاء، حي أضاع عمرو السولية في لقاء الذهاب، بينما أضاع علي معلول في لقاء العودة.

الأهلي في نصف النهائي

بهذه النتيجة يصعد النادي الأهلي لمواجهة نادي وفاق سطيف الجزاري بعد أن استطاع هزيمة الترجي التونسي بهدف مقابل لا شيئ، في مباراتي الذهاب والعودة.

حيث انتهت مباراة الذهاب في الجزائر بين وفاق سطيف والترجي بالتعادل السلبي، لكن نجح الفريق الجزائري في خطف بطاقة التأهل من ملعب رادس بتونس، بعد الفوز بهدف دون رد.