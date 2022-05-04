ضبط مقهى يقدم الشيشه و ١٠ ازالات ادارية في حملة بمركز البياضية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 09:28 صباحاً - في اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، لرؤساء المراكز والمدن بمواصلة المرور الدورى بالمراكز والمدن لإيقاف المخالفات وإزالتها بالمهد، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، بجميع جهات الولاية.

قامت رئاسة مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس المركز ، بحملة مكبرة لضبط المخالفات.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط مقهى يقدم الشيشه وتم ضبط عدد ٧ شيشه والتحفظ عليهم،

وتم تنفيذ عدد ١٠ ازالات ادارية اثناء المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قام رئيس المركز بالمرور على وحدة طب الأسرة بالحبيل، واطمأن على سير العمل بالوحدة وهنأ العاملين بها بعيد الفطر المبارك شاكرا لهم مجهودهم.