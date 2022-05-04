موعد عودة الدراسة بالجامعات الحكومية

جدة - نرمين السيد - وتبدأ الجامعات الحكومية استقبال الطلاب، يوم السبت المقبل، لاستئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، لاستكمال المحاضرات بالكليات وسط تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا لحماية الطلاب ومنع انتشار العدوى.

وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بأن تكون الفترة من السبت الموافق 30 أبريل 2022، حتى الخميس 5 مايو من ذات العام، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، وعيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن تبدأ المدن الجامعية فى استقبال الطلاب قاطنى المدن، بعد قضاء إجازة عيد الفطر مع توفير جميع احتياجات الطلاب فى المدن الجامعية وتقديم الوجبات الغذائية للطلاب.