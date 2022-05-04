طقس ثالث أيام العيد.. تغير كبير فى درجات الحرارة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

ويكون الطقس حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة ليلا على معظم الأنحاء.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

العظمى الصغرى

القاهرة 29 17

الإسكندرية 24 16

وادى النطرون 29 17

طنطا 28 17

شبين الكوم 29 17

دمنهور 27 17

بلطيم 27 17

مطروح 24 17

السلوم 23 15

سيوة 28 15

بورسعيد 23 17

دمياط 23 17

الزقازيق 30 18

المنصورة 28 16

الاسماعيلية 29 17

السويس 30 17

العريش 24 16

رفح 23 16

رأس سدر 30 17

نخل 27 13

نويبع 33 19

طابا 27 16

كاترين 26 11

الطور 31 18

شرم الشيخ 33 24

الغردقة 35 23

مرسى علم 34 23

الفيوم 29 17

بنى سويف 29 17

المنيا 30 18

أسيوط 31 19

سوهاج 32 20

قنا 37 21

الأقصر 40 23

أسوان 41 24

إدفو 40 25

أبوسمبل 41 25

الوادى الجديد 40 21

شلاتين 35 24

حلايب 34 26