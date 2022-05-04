لو أنت من القاهرة.. أرقام الإبلاغ عن احتكار السلع وجشع التجار

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن 15496 للإبلاغ عن التجار المحتكرين... كما تم تخصيص 4 خطوط أخرى خاصة بمديرية التموين بالقاهرة لتلقى الشكاوى عن ارتفاع الأسعار، وهى:
27420019 - 27420025 ـ 27420037 - 27420038
ولفتت إلى أنه من الممكن تقديم شكوى من خلال المركز التكنولوجى للحى التابع له الشاكى، فضلا عن الاتصاال برقم حماية المستهلك 19588
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