لو أنت من القاهرة.. أرقام الإبلاغ عن احتكار السلع وجشع التجار

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن 15496 للإبلاغ عن التجار المحتكرين... كما تم تخصيص 4 خطوط أخرى خاصة بمديرية التموين بالقاهرة لتلقى الشكاوى عن ارتفاع الأسعار، وهى:

27420019 - 27420025 ـ 27420037 - 27420038

ولفتت إلى أنه من الممكن تقديم شكوى من خلال المركز التكنولوجى للحى التابع له الشاكى، فضلا عن الاتصاال برقم حماية المستهلك 19588