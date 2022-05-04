انت الان تتابع تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. واالقنوات الناقلة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /695547/مواعيد-مباريات-اليوم-الأربعاء-واالقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة ريال مدريد ضد مانشسترستي ضمن منافسات دوري أبطال اوروبا.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

يخوض فريق ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدورى التونسى

يخوض اتحاد بن قردان ضد النادي الإفريقي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً.

يخوض فريق النجم الساحلي ضد الصفاقسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً.

مواعيد مباريات دوري السوبر اليوناني

يخوض باوك سالونيكا ضد أولمبياكوس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإماراتية

يخوض العين ضد شباب الأهلي دبي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر قنوات على قناة دبى الرياضية.

نتيجة مباراة ليفربول ضد فياريال

نجح محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه بعد الفوز على فياريال الإسباني في مجموع لقائي الذهاب والعزودة بنتيجة 2-5.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يصعد فيها محمد صلاح إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وكلها كانت مع ليفربول، حيث صعد عام 2018، لكنه خسر أمام ريال مدريد، وفي عام 2019 صعد وفاز، بعد التغلب على توتنهام الإنجليزي في النهائي، وهذه هي المرة الثالثة، والتي ينتظر فيها الفائز من فريقي ريال مدريد ومانشيستر سيتي.

مباراة الذهاب

وفاز فريق ليفربول على فياريال، قبل 6 أيام، بنتيجة هدفين مقابل لا شيئ في مباراة الذهاب، حيث افتتح الفريق الإنجليزي التسجيل في الشوط الثاني للمباراة، مع حلول الدقيقة 52 عن طريق جورادن هندرسون الذي سدد كرة قوية من الجهة اليمني غالطت حارس فياريال وسكنت الشباك.

وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني بعد أقل من 3 دقائق من الهدف الأول، من تمريرة سحرية من محمد صلاح.