مختار جمعة: رفع أعلام إسرائيل فى المسجد الأقصى استفزاز يخدم جماعات التطرف

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، عبر تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".

وأكد وزير الأوقاف أن هذه الأفعال اعتداء صارخ على حرمة المسجد الأقصى، واستفزاز خطير لمشاعر المسلمين حول العالم.

وتابع: "ما حدث يخدم جماعات التطرف ويضر بالسلام العالمى وحوار الأديان والثقافات".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد وجه خالص العزاء والمواساة لأسرة أيمن عيد السيد فتح الباب، مؤذن مسجد عبدالوهاب الشعرانى بمحافظة القاهرة، حيث وافته المنية ليلة عيد الفطر المبارك بعد تعرضه لحادث أليم.

وتوجه الوزير بالدعاء إلى الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقرر وزير الأوقاف، فى بيان لـ "الوزارة" اليوم الأربعاء، صرف 30 ألف جنيه إعانة فورية عاجلة لأسرة المؤذن المتوفى، مع سرعة صرف جميع المستحقات المالية لأسرته.

