قرار عاجل من وزير الأوقاف بشأن مؤذن توفى ليلة العيد

جدة - نرمين السيد - وجَّه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خالص العزاء والمواساة لأسرة أيمن عيد السيد فتح الباب، مؤذن مسجد عبدالوهاب الشعرانى بمحافظة القاهرة، حيث وافته المنية ليلة عيد الفطر المبارك بعد تعرضه لحادث أليم.





وتوجه الوزير بالدعاء إلى الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وقرر وزير الأوقاف، فى بيان لـ "الوزارة" اليوم الأربعاء، صرف 30 ألف جنيه إعانة فورية عاجلة لأسرة المؤذن المتوفى، مع سرعة صرف جميع المستحقات المالية لأسرته.

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