موعد بدء الملتقى التدريبى الأول لـ كوادر حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة التنمية المحلية عن موعد تنظيم الملتقى التدريبى الأول بمركز التنمية المحلية بسقارة لكوادر وحدات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" بدواوين عموم المحافظات، والمراكز المستهدفة بالمرحلة الثانية.





يأتى ذلك، فى إطار تكليفات الرئيس السيسى بتعميم الممارسات الجيدة فى الإدارة المحلية التى طبقها برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، لتأهيل كوادر الوحدات، والمراكز المحلية المستهدفة فى المرحلة الثانية لـ حياة كريمة. ولفتت التنمية المحلية، فى بيان لها، إلى أن الملتقى التدريبى الأول لكوادر وحدات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" بدواوين عموم المحافظات سيبدأ فى يونيو المقبل، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبى يستهدف رفع كفاءة القيادات المحلية لعمل نقلة نوعية فى دور الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية.

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