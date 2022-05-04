موعد فتح أبواب التقدم لمراكز الثقافة الإسلامية التابعة لـ الأوقاف

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، بإنه سيتم فتح أبواب التقدم لمراكز الثقافة الإسلامية يوم الأحد الموافق 15 مايو الجارى، مؤكدة أنه سيتم التوسع فى فتح هذه المراكز على مستوى الجمهورية والاستفادة بأوائل خريجى مراكز الثقافة الإسلامية فى مجال الدعوة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد وجه خالص العزاء والمواساة لأسرة أيمن عيد السيد فتح الباب، مؤذن مسجد عبدالوهاب الشعرانى بمحافظة القاهرة، حيث وافته المنية ليلة عيد الفطر المبارك بعد تعرضه لحادث أليم.

وقرر وزير الأوقاف، فى بيان لـ "الوزارة" اليوم الأربعاء، صرف 30 ألف جنيه إعانة فورية عاجلة لأسرة المؤذن المتوفى، مع سرعة صرف جميع المستحقات المالية لأسرته.