انت الان تتابع تفاصيل خبر كانوا بيتفرجوا على فرح .. إصابة ٦ فتيات إثر انهيار شرفة منزل بالغربية.. صور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 02:43 صباحاً - محمد السيد - /695543/كانوا-بيتفرجوا-على-فرح--إصابة-٦-فتيات-إثر-انهيار-شرفة-منزل-بالغربية-صور

دوت الخليج

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية اخطارا من مأمور قسم مركز السنطة، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بانهيار شرفه منزل ب٦ فتيات بقرية بقلوله أثناء مشاهدتهم فرح بذات المنطقة.

علي الفور أنتقلت الاجهزة الأمنية و سيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفي المنشاوي العام بمدينة طنطا.

إصابة ٦ فتيات إثر أنهيار شرفة منزل بالغربية

وأكد التحريات المبدئية، أن الفتيات منهم طالبة جامعية بكلية الطب وآخرين بالثانوية العامة والإعدادية وشقيقتين بمراحل مختلفة وتم نقلهم ب٣سيارات إسعاف ولا توجد شبهة جنائية كما أنهم من أهل المنطقة وأجريت المعاينات المبدئية من قبل المباحث والإدارة الهندسية، وتحرر محضر بالواقعة، لاخطار النيابة العامة .

وفى سياق أخر، قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، بجولة رابعه بمدينة طنطا تفقد خلالها كورنيش طنطا بطوله من منطقة الإستاد وحتى مدخل سكة المحلة، حيث تم رفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام ومتابعة أعمال النظافة بشوارع ( سكة المحلة، الجلاء، سعيد والبحر ).

ووجه المحافظ رئيس حي ثان طنطا الدكتور محمود عيسى بتكثيف أعمال النظافة خلال الوردية الصباحية مع استمرار رفع كافة الإشغالات في نطاق الحي.

يذكر أن جولة المحافظ تأتي كواحدة من عدة جولات تنفذ بكافة مراكز ومدن المحافظة ويترأسها قيادات المحافظة للتأكد من استمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات بصورة مستمرة خلال أيام العيد.