انت الان تتابع تفاصيل خبر إصابة 4 اشخاص بسبب حادث تصادم مركبتين توكتوك بالقليوبية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 02:43 صباحاً - محمد السيد - /695542/إصابة-4-اشخاص-بسبب-حادث-تصادم مركبتين-توكتوك -بالقليوبية

شهد طريق شبين القناطر / تل بنى تميم بالقليوبية حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين من نوع التوكتوك الامر الذي أسفر عن اصابة 4 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى شبين القناطر المركزى حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

دوت الخليج

حيث تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد سيد القاضي مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بوقوع حادث تصادم بطريق شبين القناطر / تل بنى تميم.

إصابة 4 اشخاص بسبب حادث تصادم مركبتين توكتوك بالقليوبية

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين تصادم دراجتين بخاريتن من نوع توك توك مما أسفر عن اصابة 4 أشخاص جر ى نقلهم لمستشفى شبين القناطر المركزى وتولت النيابة التحقيق.

ولقيت 4 فتيات من أسرة واحدة مصرعهن، اليوم الثلاثاء، غرقًا في ترعة الدير بناحية قرية العيساوية شرق دائرة مركز شرطة أخميم شرقي محافظة سوهاج، وتكثف قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية جهودها لانتشال الجثث.

تلقي اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم بمصرع 4 فتيات في ترعة الدير دائرة المركز.

مصرع 4 فتيات غرقًا من أسرة واحدة في الترعة الفاروقية بسوهاج

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية أن الفتيات كن يغسلن بعض الملابس والأواني في ترعة الدير بقرية العيساوية، ما نتج عنه غرق فتاة وأثناء محاولة الأخريات إنقاذها لقين حتفهن غرقا أيضا.

كما تبين من التحريات أن الفتيات المتوفيات هن "نانسي. ع"، "ندى. ن"، "إيستر. ع"، "مرينا. أ"، وجميعهن في العقد الثاني من العمر، ومن أسرة واحدة.

جار تكثيف الجهود لانتشال جثث الفتيات، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.