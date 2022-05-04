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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 02:43 صباحاً - محمد السيد - /695539/الكلاكس-يتسبب-في-قتل-شخص-وإصابة-أخر-بالدقهلية-والداخلية-تضبط-القاتل

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه محافظة الدقهلية ، من ضبط المتهم بقتل شاب و إصابة صديقه بقرية بهوت التابعة لمركز نبروه وذلك بسبب مشاداة كلامية نشبت بينهما بسب قيام المتهم بإستخدام آلة التنبيه "كلاكسات التوكتوك" وعند معاتبة المتهم وزوج شقيقتة نشبت مشاداة تطورت الي قيام المتهم بإستلال سكين وطعنهم مما ادي الي وفاة شخص وإصابة الأخر.

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كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفي نبروه المركزي لمأمور مركز شرطة نبروه بوصول شخص مصاب بجرح نافذ أعلي البطن وتوفي عقب وصوله المستشفى وبرفقته شخص مصاب بجروح طعنيه عميقة أعلى الظهر الناحية اليسرى ومنتصف وأسفل الظهر بإدعاء تعدي.

«الكلاكس» يتسبب في قتل شخص وإصابة أخر بالدقهلية والداخلية تضبط القاتل

انتقل ضباط المباحث الي مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع ضبط سائق التوك توك المتهم بقتل عامل وإصابة زوج شقيقتة بسبب كلاكسات التوك توك في الدقهلية ضبط سائق التوك توك المتهم بقتل عامل وإصابة زوج شقيقتة بسبب كلاكسات التوك توك في الدقهلية كلا من عبد الهادى علي أحمد عبد الحافظ، 28 عامًا، وإصابة ذكي إبراهيم ذكي، 52 عامًا، ومقيمن بقرية بهوت.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز نبروه أن سبب الحادث وقوع مشاجرة بين المتهم ويدعي"محمد السيد الشبه"، 16 عامًا، والمجنى عليهم أثناء عودتهم من الأرض الزراعية خاصتهم وكان المتهم يستقل توك توك ويطلق الكلاكسات بشكل كثيف وعند معاتبته نشبت مشاجرة وقام المتهم بجلب سكين و تخلص من المجني عليه وإصابة زوج شقيقة المتوفي. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابة الواقعة والعرض علي التيابة العامة التي باشرت التحقيقات.