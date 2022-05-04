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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 02:43 صباحاً - محمد السيد - /695536/أثناء-لعبه-مصرع-طفل-غرقا-بإحدى-الترع-بالمنوفية

شهدت قرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية واقعة مأساوية تسببت في حزن الكثير من أهالي القرية حيث لقي طفل مصرعه غرقًا أثناء اللعب بالقرب من إحدى الترع بالقرية، وحاول الأهالي إنقاذ حياته بعد استخراج الجثمان، ولكن فشلت جميع المحاولات وكان أمر الله قد نفذ، وسرعان ما تم نقل الجثمان إلى المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

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الأمر بدأ بتلقي سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز الشهداء، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، باستقبال جثمان طفل، متوفي نتيجة الغرق، بعد وقوعه في ترعة قريتهم، وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية من مركز الشرطة، لتحقيق في الواقعة وسؤال أسرته، وشهود العيان في الحادث.

أثناء لعبه.. مصرع طفل غرقًا بإحدى الترع بالمنوفية

وبالانتقال والفحص تبين مصرع طفل يبلغ من العمر 11 عام، يدعى " م، م، إ" مقيم قرية كفر عشما دائرة مركز الشهداء، وبسؤال والده أكد أنه ابنه انزلقت قدمه أثناء اللعب بجوار ترعة السمسمية، ونفى الشبهة الجنائية عن الحادث، مشيرا إلى استخراج الجثمان عن طريق الأهالي، وتم نقله للمستشفى لمحاولة إنقاذ حياته.

وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 2446، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان.