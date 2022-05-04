انت الان تتابع تفاصيل خبر 30 ألف جنيه.. إعانة فورية وعاجلة من الأوقاف لأسرة المؤذن المتوفى ليلة عيد الفطر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 02:43 صباحاً - محمد السيد - /695541/30-ألف-جنيه -إعانة-فورية-وعاجلة-من-الأوقاف لأسرة-المؤذن-المتوفى-ليلة-عيد-الفطر

أعرب محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن خالص العزاء لأسرة المؤذن أيمن عيد السيد فتح الباب، مؤذن مسجد عبد الوهاب الشعراني بالقاهرة، والذي صعدت روحه الى السماء ليلة عيد الفطر إثر حادث.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

دوت الخليج وقم جمعه بصرف مبلغ 30 ألف جنيه إعانة فورية وعاجلة لأسرة المؤذن المتوفى بالقاهرة ، مع التوصية بسرعة صرف جميع المستحقات المالية لأسرته. أعلنت وزارة الداخلية عن موعد إجراء قرعة الحج لهذا العام، وذلك بعد أن أعلنت في وقت سابق عن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 2414 إبريل حتى يوم الجمعة الموافق 66 مايو.. بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن: وينشر موقع دوت الخليج مواعيد إجراء قرعة الحج لهذا العام: الثلاثاء الموافق 10/5/2022 - تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسوان - الوادى الجديد – الفيوم – الشرقية – دمياط – مطروح - البحر الأحمر). الأربعاء الموافق 11/5/2022 تقرر - إجراء القرعة بمديريات أمن (الأقصر- أسيوط – الجيزة - الدقهلية – بورسعيد – الإسكندرية – جنوب سيناء). الخميس الموافق 12/5/2022 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (قنا – المنيا – القليوبية – الغربية – الإسماعيلية – البحيرة – شمال سيناء). السبت الموافق 14/5/2022 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج - بنى سويف - المنوفية – كفر الشيخ – السويس - القاهرة). التسجيل ويمكن التسجيل عبر البوابة المصرية الموحد للحج (للتسجيل اضغط هنا) شروط التقديم - تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الاتصـال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية وفى حالة إنتهاء سريانها لا يقبل الطلب – وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية، وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.. وذلك مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار جائحة فيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 30 ألف جنيه.. إعانة فورية وعاجلة من الأوقاف لأسرة المؤذن المتوفى ليلة عيد الفطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.