هل يجوز الجمع بين قضاء أيام رمضان وصيام الست من شوال؟

جدة - نرمين السيد - وقالت، إنه يجوز للمسلم أن ينوى نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيقضى ما فاته من رمضان فى شهر شوال، ويكتفى بكل يوم يقضيه عن صيام يوم من الست من شوال، ويحصل بذلك على الأجرين.

وأضافت: "الأكمل والأفضل أن يصوم المسلم أو المسلمة القضاء أولًا ثم الست من شوال، أو الست من شوال أولًا، ثم القضاء، لأن حصول الثواب بالجمع لا يعنى حصول كامل الثواب، وإنما يعنى حصول أصل ثواب السنة بالإضافة إلى ثواب الفريضة.

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وهو ما عبر عنه الرملى فى قوله: "ولو صام فى شوال قضاءً أو نذرًا أو غيرهما أو فى نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوعها".