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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /695537/بتمثلوا-إبليس-وأفعالكم-مهينة-زوج-منة-عرفة-يهاجم-روجينا

أثار محمود المهدي زوج منة عرفة ضجة وجدلا كبيرًا بهجومه على الفنانة روجينا عقب هجومه على زوجها الفنان والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية من قبل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل هجوم محمود المهدي على الفنانة روجينا

محمود المهدي وروجينا

وجه محمود المهدي زوج منة عرفة رسالة غريبة تشير إلى هجومًا حادا على عدد من الفنانات بجانب الفنانة روجينا ونشر صورتها أمام الكعبة عبر خاصية الستوري التابعة لصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب على الصورة التي تظهر فيها الفنانة روجينا أمام الكعبة تعلن عن مسلسلها الجديد “ستهم” والمقرر أن تشارك به ضمن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2023، قائلًا: “واحدة تروح تعيط وتصور نفسها وهي بتعيط وواحدة تصور نفسها وهي بتدعي”.

وأضاف: “وواحدة رايحة تعلن عن مسلسلها ونسيتوا إن ده بيت ربنا بجد انتوا عار على الشعب المصري للأسف ناس كتير بتاخد أفعالكم المهينة وتفتكر إن المصريين كدة لا بجد أنتم بتمثلوا إبليس البنت المصرية مش رقاصة ومش خاينة والشاب مش بلطجي”.

محمود المهدي زوج منة عرفة

وتابع: “ومش مدمن والمسلم مش إرهابي كفاية بجد أنتم شوهتوا صورة المصريين”، وجاء ذلك بعد أن هاجم زوجها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في أكثر من لقاء تلفزيوني خلال الشهر الماضي.

وفي سياق آخر، فاجيء محمود المهدي متابعيه والجمهور بنشره رسالة عبر خاصية الستوري التابعة لصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وكتب: “الحمد لله أنا ومنة رجعنا”.

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وأضاف محمود المهدي: “ولا عزاء للحاقدين”، ولكن لم تعلق الفنانة منة عرفة حتى الآن حول عودتهما، وكانت قبلها منة كشفت في لقاء تلفزيوني لها عبر شاشة قناة النهار الفضائية ببرنامج سابع سما الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب.

ومن جانبها الفنانة منة عرفة قالت أثناء لقائها تلفزيوني ببرنامج سابع سما مع الإعلامية راغدة شلهوب، قائلة: “حتى الآن الطلاق لم يتم رسميا، لا زلنا في إجراءات الطلاق، هناك تفاصيل ما بيننا”.