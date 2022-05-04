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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /695534/محمد-صلاح-يصل-إلى-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-للمرة-الثالثة-فيي-تاريخه

نجح محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه بعد الفوز على فياريال الإسباني في مجموع لقائي الذهاب والعزودة بنتيجة 2-5.

دوت الخليج

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يصعد فيها محمد صلاح إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وكلها كانت مع ليفربول، حيث صعد عام 2018، لكنه خسر أمام ريال مدريد، وفي عام 2019 صعد وفاز، بعد التغلب على توتنهام الإنجليزي في النهائي، وهذه هي المرة الثالثة، والتي ينتظر فيها الفائز من فريقي ريال مدريد ومانشيستر سيتي.

مباراة الذهاب

وفاز فريق ليفربول على فياريال، قبل 6 أيام، بنتيجة هدفين مقابل لا شيئ في مباراة الذهاب، حيث افتتح الفريق الإنجليزي التسجيل في الشوط الثاني للمباراة، مع حلول الدقيقة 52 عن طريق جورادن هندرسون الذي سدد كرة قوية من الجهة اليمني غالطت حارس فياريال وسكنت الشباك.

وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني بعد أقل من 3 دقائق من الهدف الأول، من تمريرة سحرية من محمد صلاح.

مباراة العودة

ومنذ قليل، تغلب ليفربول على فياريال بنتيجة 2-3، ليصعد بمجموع اللقائين بنتيجة 2-5.

وتألق فريق فياريال في شوط المباراة الأول، حيث استطاع احزار هدف أول في الدقيقة 3 عن طريق بولاي ديا، وفي الدقيقة 41 ضاعف فرانسيس كوكلين النتيجة، لتصبح نتيجة مباراة الذهاب والعودة التعادل الإيجابي 2-2.

ريمونتادا ليفربول

لكن في الشوط الثاني، تدارك فريق ليفربول الموقف، وقلب الطاولة على فياريال، عن طريق فابينيو في الدقيقة 61 بأسيست من محمد صلاح، ثم تعادل لويس دياز في الدقيقة 67 وفي الدقيقة 74 نجح ساديو مانيه في إحراز التقدم لليفربول بعد مراوغة الدفاع والحارس.

هذه النتيجة يصعد فريق ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه، حقق خلالها 6 ألقاب ، كان آخرها في نسخة عام 2019، والتي حقق خلالها اللقب على حساب فر يق توتنهام الإنجليزي.

ريال مدريد ومانشيستر سيتى

وينتظر فريق ليفربول الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي ، والمقرر إقامتها، غدا، الساعة 9 مساءا على ملعب الفريق الإسباني سانتياغو برنابيو.

وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-4.

أحرز أهداف مانشيستر سيتي ، كيفين دي بروين في الدقيقة الثانية وجابريل خيسوس في الدقيقة 11، وفودن في الدقيقة 53 و سيلفا في الدقيقة 74.

بينما أحرز أهداف ريال مدريد كريما بنزيما هدفين في الدقيقتين 33 و 82 من ركلة جزاء ، وفينسيوس جينور في الدقيقة 55.

وحقق فريق ريال مدريد دورى أبطال أوروبا 13 مرة، بينما لم يحقق مانشيستر سيتي أي يطولة رغم وصوله إلى النهائي العام الماضي، لكنه هزم أمام فريق تشيلسي.