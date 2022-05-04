انت الان تتابع تفاصيل خبر خالد النبوي في "كلمة أخيرة": رشحت ممثل آخر مكان نور النبوي ولو مكانه كنت اعتذرت حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /695531/خالد-النبوي-في-كلمة-أخيرة-رشحت-ممثل-آخر-مكان-نور-النبوي-ولو-مكانه-كنت-اعتذرت

عرضت شاشة قناة on الفضائية اليوم الثلاثاء لقاء الإعلامية لميس الحديدي مع خالد النبوي وأبطال وصناع مسلسل راجعين يا هوى في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

دوت الخليج يرصد رأي صادم لـ خالد النبوي في مشاركته نجله بمسلسل راجععين يا هوى

خالد النبوي ونور النبوي

قال مؤلف مسلسل راجعين يا هوى، الكاتب والسيناريست محمد سليمان عبد المالك: “نور النبوي أنقذ المسلسل حيث وافق على المشاركة في العمل بعد اعتذار ممثل آخر كان سيؤدي نفس الدور بعد بدء تصوير العمل”.

وأضاف: “خالد النبوي لم يتدخل في الأمر وكان قد رشح فنان آخر لدور طارق أبو الهنا لكنه اعتذر”، بينما علق الفنان خالد النبوي على الأمر وقال: “رشحت ممثل آخر مكان نور النبوي وكنت قلقان على هذه الشخصية لأنه على علاقة صداقة وطيدة بعمه بليغ أبو الهنا”.

نور النبوي مسلسل راجعين يا هوى

وتابع الفنان خالد النبوي: “إذا كنت مكان ابني نور النبوي وعرض علي الدور قبل يومين من تصويره كنت سأعتذر عن العمل ولكنه أثبت نفسه وكنت رافض في بداية دخوله عالم الفن والتمثيل”.

يشار أن الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج كلمة أخيرة المذاع عبر شاشة قناة on الفضائية قدمت حلقة خاصة، من داخل قصر أبو الهنا وذلك في ثاني أيام عيد الفطر.

اقرأ أيضًا

خالد النبوي: "مسلسل راجعين يا هوى مخاطرة ونجح بسبب تعاون 200 فرد"

وحرص الفنان خالد النبوي خلال حواره التلفزيوني الأخير أن يوجه رسالة شكر للجمهور المصري نتيجة ردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها، وقال: “بشكر ربنا الأول على توفيقه وبشكر الجمهور المصري الموهوب في تذوق الفن المصري.. النجاح اللي حققناه سبب تعاون فريق كبير جدًا يتجاوز عدده 200 ساعدوا في خروج العمل في أبهى صورة”.

واستكمل كلامه: “الفريق كله بيسمع بعض، ومفيش حد عنده الأنا طاغية، ولا خالد النبوي، خالد النبوي، عايز يكون بليغ لازم ينسى نفسه”، وكشف السر وراء نجاح مسلسل راجعين يا هوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتصدره التريند ليرد قائلًا: “السبب في ذلك الراحل العظيم أسامة أنور عكاشة إذ إنه سر من الأسرار الخاصة بالراحل العظيم ارتباطه بحياة وواقع الناس”.