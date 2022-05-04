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القاهرة في الأربعاء 4 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /695535/إطلاق-المنصة-الإلكترونية-للجنة-العفو-الرئاسي-لتسجيل-طلبات-العفو

أعلنت لجنة العفو الرئاسي عن إطلاق المنصة الإلكترونية وذلك لتسجيل لطلبات العفو عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أى أحكام قضائية.

دوت الخليج

إطلاق المنصة الإلكترونية للجنة العفو الرئاسي لتسجيل طلبات العفو

وللدخول على المصنة اضغط هنا:

https://egyouth.com/ar/release/?fbclid=IwAR0EQ54FLMs51zQTv1jFMacoM1wdDRtBo04Nm_5y7jlElCff5up1oanGdcc

وطالبت المنصة تسجيل البيانات كالتالي:-

الأسم الرباعي للشخص المطلوب فحص موقفه.

الرقم القومي المطلوب فحص موقفه.

رقم القضية

هذا وقال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إن جماعة الإخوان الإرهابية أظهرت وجهها الفاشي باغتيالات المتظاهرين المطالبين برحيل الإخوان، مضيفًا بأنه بكى بعد إعلان فوز الإخوان في الإنتخابات الرئاسية.

وأضاف “الخولي”، خلال الحلقة الوثائقية لمسلسل الإختيار 3، أن حضور قتلة السادات انتصارات أكتوبر رسالة استعراض من الإرهابية.

دوت الخليج ينشر تصريحات النائب طارق الخولي في الحلقة الوثائقية لـ الاختيار٣

وعن إعلان 3 يوليو 2013، أكد عضو مجلس النواب أنه بيان تاريخي، أنقذ مصر من مستقبل غامض ودموي، إذا استمرت جماعة الإخوان في الحكم، مشيرًا إلى أن إعلان تعطيل العمل بالدستور في 2013 كان لحظة الإنتصار.

وأشار إلى أن محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان، قال له سنحكم 300 سنة، كما هدده أسامة ياسين، قائلًا: “ أنت على القوائم وديتك رصاصة”.