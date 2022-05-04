4 خطوات جديدة لطلب العفو الرئاسى عن السجناء

جدة - نرمين السيد - عقدت لجنة العفو الرئاسى اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد لبحث آليات تلقى طلبات العفو من أهالى السجناء، وأطلقت، اليوم الثلاثاء، استمارة طلب العفو على موقع المؤتمر الوطنى للشباب.





وتتضمن استمارة العفو الرئاسى، الاسم رباعى للشخص المطلوب فحص الموقف، والرقم القومى ورقم القضية والمحافظة التابع لها وكذلك بيانات من قام بالتسجيل. وقررت اللجنة أن يكون تلقى طلبات العفو الرئاسى الواردة للجنة بالطرق الآتية: 1- استمارة طلب العفو من خلال موقع المؤتمر الوطنى للشباب. 2- البريد إلى لجنتى حقوق الإنسان بمجلسى النواب أو الشيوخ. 3- لجنة شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان. 4- أعضاء لجنة العفو الرئاسى. ومن المقرر أن تعقد اللجنة مجموعة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى لبحث طلبات العفو التى لديهم.

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