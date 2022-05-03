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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /695533/كلاكيت-تالت-مرة-عودة-منة-عرفة-لزوجها-محمود-المهدي

دوت الخليج يرصد تفاصيل عودة منة عرفة وزوجها محمود المهدي

عودة منة عرفة ومحمود المهدي

فاجيء محمود المهدي زوج منة عرفة متابعيه والجمهور بنشره صورة عبر خاصية الستوري التابعة لصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، كتب بها: “الحمد لله أنا ومنة رجعنا.. ولا عزاء للحاقدين”.

ولكن لم تعلق الفنانة منة عرفة حتى الآن حول عودتهما مرة أخرى، وكانت قبلها كشفت في لقاء تلفزيوني لها عبر شاشة قناة النهار الفضائية في شهر رمضان أن الطلاق بينها وبين زوجها محمود مهدي لم يتم رسميا.

وقالت الفنانة منة عرفة في برنامج سابع سما مع الإعلامية راغدة شلهوب: “حتى الآن الطلاق لم يتم رسميا، لا زلنا في إجراءات الطلاق، هناك تفاصيل ما بيننا”.

تصريحات منة عرفة عن محمود المهدي

وتابعت كلامها: “وهناك بيزنس بين الأهل لا بد أن نتهي منها حتى يتم الطلاق.. أنا زعلانة من نفسي قصرت في حقي كثيرا، الفترة الماضية كانت صعبة أن تتعلق بشخص ولا يكتمل الأمر، قد يكون هناك مشاكل حدثت لكن، إذا قمتي بتربية قطة وحدث لها شيء ستحزني عليها، ماذا لو كان شخصا، أنا أحبه وأكن له كل الحب والاحترام”.

وقالت عن زواجها: “استمر زواجنا لمدة سنة، أول مرة لم ننفصل رسميا ابتعدنا فقط لفترة”، وحول إمكانية عودتهما ردت قائلة: “هذا أمر بيد الله، أنا لا أكرهه بالعكس هو شخص عشت معه أشياء كثيرة.. قرار الانفصال اتخذناه معا، تحول الأمر لم يعد هناك حب ورومانسية الحياة لم تعد مثل البداية”.

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واختتمت كلامها: “تدخل الكثيرون في حياتنا، وهناك من كان يرسل لي رسائل قاسية موجهة كلامها لهم "أنتوا تعرفوا أنا موقفتش معاه ولا لأ، أنتوا تعرفوا أنا عانيت ولا لأ تعرفوا القعدات اللي حصلت والكلام اللي اتقال وكسرة القلب والزعل والحزن ومضادات الاكتئاب والتفكير في حاجات استغفر الله العظيم مثل الانتحار".