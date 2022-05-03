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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /695532/حقق-خلالها-6-ألقاب-ليفربول-إلى-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-للمرة-العاشرة-في-تاريخه

نجح فريق ليفربول الإنجليزي من الصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على فريق فياريال الإسباني في مجموع اللقائين بنتيجة 2-5. حيث فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 0-2 والعودة بنتيجة 2-3.

دوت الخليج

الشوط الأول من المباراة شهد تألق فريق فياريال، حيث استطاع احزار هدف أول في الدقيقة 3 عن طريق بولاي ديا، وفي الدقيقة 41 ضاعف فرانسيس كوكلين النتيجة، لتصبح نتيجة مباراة الذهاب والعودة التعادل الإيجابي 2-2.

لكن في الشوط الثاني، تدارك فريق ليفربول الموقف، وقلب الطاولة على فياريال، عن طريق فابينيو في الدقيقة 61 بأسيست من محمد صلاح، ثم تعادل لويس دياز في الدقيقة 67 وفي الدقيقة 74 نجح ساديو مانيه في إحراز التقدم لليفربول بعد مراوغة الدفاع والحارس.

مباراة الذهاب

وفاز فريق ليفربول بنتيجة هدفين مقابل لا شيئ في مباراة الذهاب، حي افتتح الفريق الإنجليزي التسجيل في الشوط الثاني للمباراة، مع حلول الدقيقة 52 عن طريق جورادن هندرسون الذي سدد كرة قوية من الجهة اليمني غالطت حارس فياريال وسكنت الشباك.

وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني بعد أقل من 3 دقائق من الهدف الأول، من تمريرة سحرية من محمد صلاح.

بهذه النتيجة يصعد فريق ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه، حقق خلالها 6 ألقاب ، كان آخرها في نسخة عام 2019، والتي حقق خلالها اللقب على حساب فر يق توتنهام الإنجليزي.

وينتظر فريق ليفربول الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي ، والمقرر إقامتها، غدا، الساعة 9 مساءا على ملعب الفريق الإسباني سانتياغو برنابيو.

وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-4.

أحرز أهداف مانشيستر سيتي ، كيفين دي بروين في الدقيقة الثانية وجابريل خيسوس في الدقيقة 11، وفودن في الدقيقة 53 و سيلفا في الدقيقة 74.

بينما أحرز أهداف ريال مدريد كريما بنزيما هدفين في الدقيقتين 33 و 82 من ركلة جزاء ، وفينسيوس جينور في الدقيقة 55.

وحقق فريق ريال مدريد دورى أبطال أوروبا 13 مرة، بينما لم يحقق مانشيستر سيتي أي يطولة رغم وصوله إلى النهائي العام الماضي، لكنه هزم أمام فريق تشيلسي.