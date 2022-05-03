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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /695530/بعد-الأغاني-المصرية-تفاصيل-مشاركة-صبا-مبارك-في-مسلسل-Moon-Knight

تشارك الفنانة الأردنية صبا مبارك ضمن المسلسل العالمي Moon Knight الذي يشارك في إخراجه محمد دياب وذلك بالحلقة الأخيرة.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مشاركة الفنانة صبا مبارك في مسلسل moon knight

صبا مبارك مسلسل Moon knight

كشف المخرج محمد دياب عن تفاصيل مشاركة الفنانة صبا مبارك ضمن أحداث المسلسل العالمي الذي تصدر التريند أكثر من مرة وأثار ضجة وجدلا كبيرًا في مصر والوطن العربي.

وكتب المخرج محمد دياب في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الشخصيات الجرافيكس زي خانشو مكونه من ممثل قام بالدور و التمثيل الحركي (كريم الحكيم) و ممثل قام بالتمثيل الصوتي ( اف ميري ابراهام)”.

وأضاف: “و الاتنين اهميتهم متقلش عن بعضهم و بسببهم خانشو طالع بالتميز ده. الحلقه الاخيره فيها شخصيه آميت إللي ابدعت في ادائها الحركي صوفيا الاسير و إللي قامت بصوتها النجمه المبدعه صبا مبارك.. محظوظ إني إشتغلت معاهم”.

مسلسل moon knight

ويشار أن المخرج محمد دياب كان قد حرص على وجود عناصر مصرية وعربية خلال أحداث مسلسل Moon Knight الذي يشارك في إخراجه برفقة مجموعة من المخرجين العالميين، حيث ظهر الفنان أحمد داش، خلال أحداث الحلقة الثالثة.

واستعان المخرج محمد دياب بعدد من الأغاني المصرية والعربية التي تفاجأ بها الجمهور المصري من خلال أغنية الملوك التي يتعاون فيها مطرب المهرجانات عنبة والمطرب الشعبي أحمد سعد، وذلك في نهاية إحدى حلقات المسلسل بجانب أغنية ساعات ساعات للمطربة الراحلة صباح، وأغنية دورك جاي لمغني الراب ويجز.

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وعلق المخرج عن وجود العنصر العربي في العمل وقال: “من أهم أسباب إن مصر تطلع بشكل مميز في مون نايت هو أن مهندسة الديكور ستيفانيا سيلا ومصممة الأزياء ميجان كاسبيرليك استعانوا بمصريين في الجزء الخاص بمصر.. كل مرة بلد عربي بيطلع بوجهة نظر غربية بيبقي مفيش التفات للفروق الصغيرة اللي بتفرق بلد عن بلد”.

وتابع المخرج محمد دياب: “مهندس الديكور علي حسام ومصممة الأزياء ريم العدل كانوا عين مصرية فرقت كتير في المصداقية وزي كل مصري اختارته يبقي معانا في رحلة مون نايت أظهروا إن عندنا مهارات بشرية ممتازة ينقصها تبقي جزء من نظام.. شكرا لستيفانيا وميجان ولريم وعلي”.