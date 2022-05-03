حملات مكثفة للنظافة وإزالة تعديات بالمنيا والأقصر خلال العيد

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ المنيا أسامة القاضى، جهود الوحدات المحلية بنطاق مراكز المحافظة بمختلف القطاعات الخدمية والوحدات المحلية ومديريات المرافق العامة بالتزامن مع عيد الفطر المبارك والعمل على التواجد الميدانى والمتابعة والحرص على تنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية.





وقال المحافظ فى بيان اليوم، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة تابعت تنفيذ حملات رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة، التى شهدت رفع جميع التراكمات والمخلفات والقمامة من نقاط تجميعها ونقلها للمقلب الرئيسى بالظهير الصحراوى الغربى؛ وذلك فى إطار الاهتمام بنظافة القرى ومداخلها وشوارعها وطرقها الرئيسية وحفاظا على صحة المواطنين.

وفى مركز سمالوط، نفذت الوحدة المحلية حملة موسعة للنظافة والتجميل وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والتوابع؛ لرفع مستوى النظافة وتجميع القمامة الموجودة بنطاق الوحدات المحلية وأحياء المركز.

وفى مركز مطاى، تم تنفيذ حملة للنظافة والتجميل بأحياء شمال وشرق المدينة؛ برفع المخلفات والتراكمات من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة المحلية ونقلها للمقالب العمومية.

وفى مركز المنيا؛ واصلت الوحدة المحلية حملات النظافة والتجميل بقرية تلة وبشارع طه حسين بحى شمال المدينة وشارع الحرية (الكورنيش) بحى شمال المدينة وشارعى (ترعة النسوان، والحاج حسن) بحى جنوب المدينة؛ حيث أجريت أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة حملة نظافة موسعة بالفترة المسائية بشارع الثورة خلف العمارات السكنية، ورفع جميع نقاط تجمع القمامة والمخلفات والإشغالات وذلك حفاظا على صحة المواطنين ومظهر المدينة الحضارى.

وفى مركز بنى مزار، تم تنفيذ حملة للنظافة والتجميل بحى شرق المدينة وتمت أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية.

وفى الأقصر، قال عبد الله عاشور رئيس مركز و مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر عن إزالة عددا من 3 حالات تعدى خلال عيد الفطر المبارك، حيث تم إزالة حالة فى المهد على مساحة 153م أرض املاك دولة، وحالتى تعد على أراضى زراعية بمساحة 190 مترا.