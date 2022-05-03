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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /695529/خالد-النبوي-مسلسل-راجعين-يا-هوى-مخاطرة-ونجح-بسبب-تعاون-200-فرد

حل الفنان خالد النبوي منذ قليل ضيف الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها كلمة أخيرة المذاع عبر شاشة قناة on الفضائية، وتحدث عن كواليس وتفاصيل مسلسله راجعين يا هوى.

دوت الخليج يرصد تصريحات خالد النبوي ببرنامج كلمة أخيرة

خالد النبوي برنامج كلمة أخيرة

تحدث الفنان خالد النبوي عن كواليس وتفاصيل مسلسله راجعين يا هوى الذي نافس به ضمن موسم دراما رمضان 2022 وشخصية بليغ أبو الهنا التي قدمها خلال الأحداث وذلك في لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها “كلمة أخيرة” المذاع عبر شاشة قناة on الفضائية.

وقال الفنان خالد النبوي: “نجاح راجعين يا هوى بسبب تعاون 200 فرد وأسامة أنور عكاشة قرر كتابة عمل لأمثله وأقدمه بعد فيلم المهاجر ولكن لم يكن لي نصيب”.

وتابع: “شخصية بليغ أبو الهنا صعبة وهذا ما جذبني لها، ومسلسل راجعين يا هوى مخاطرة والعمل مليء بالإبداع ورفضت سماع النسخة الإذاعية من مسلسل راجعين يا هوى”.

خالد النبوي مسلسل راجعين يا هوى

وقال الفنان خالد النبوي أيضًا: “ذهبت لأسرة أسامة أنور عكاشة في المنزل بعد عرض المسلسل وفضلت الدخول لمكتبه لاستعادة ذكرياتي معه عندما كنت أزوره قبل وفاته زمان”.

يشار أن الإعلامية لميس الحديدي تحاور اليوم الثلاثاء في برنامجها ضيوف أبطال وصناع مسلسل راجعين يا هوى في القصر الشهير الذي تم تصوير أحداث المسلسل فيه بديكوراته المميزة وذلك احتفالا باليوم الثاني لعيد الفطر المبارك.

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وتضم الحلقة اليوم الثلاثاء ببرنامج كلمة أخيرة، مجموعة من النجوم مثل خالد النبوي وسلمي أبوضيف وإسلام إبراهيم والفنانة أنوشكا ونور النبوي وشريف حافظ ونانسي هلال وجلا هشام وريهام شنواني وشريف حافظ بجانب المخرج محمد سلامة والمنتج تامر مرتضى والكاتب محمد سليمان عبدالمالك.

وفي سياق متصل، تحدث الفنان خالد النبوي خلال اللقاء حول كواليس علاقته بأسامة أنور عكاشه وسر حبه لشخصية بليغ أبو الهنا التي قدمها خلال أحداث المسلسل وهل بليغ شخص توكسيك؟، كما كشف للمرة الأولى عن تفاصيل ترشيح ابنه نور النبوي للمسلسل.