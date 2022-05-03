انت الان تتابع تفاصيل خبر نيقولا معوض يحتفل بمولودته الأولى في ذكرى وفاة والدته حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /695527/نيقولا-معوض-يحتفل-بمولودته-الأولى-في-ذكرى-وفاة-والدته

احتفل الفنان اللبناني نيقولا معوض منذ قليل بمولودته الأولى التي رزق بها اليوم الثلاثاء الموافق له 3 مايو حيث يعد هو اليوم ذكرى وفاة والدته.

دوت الخليج يرصد احتفال نيقولا معوض بمولودته الجديدة

مولودة نيقولا معوض

شارك الفنان نيقولا معوض متابعيه وجمهوره بنشره صورة جمعته بزوجته ومولودته الأولى بعد ولادتها مباشرةً، من داخل غرفة العمليات.

وعلق على الصورة التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلًا: “متل هاليوم من 10 سنوات، بـ 3/5/2012، خسرت أمّي.. اليوم، بعد عشر سنين بالزّبط، الله عطانا أوّل بنت”.

وأضاف: “هدية من عندو،Céane سييان، وحقّق واحد من أجمل وعوده: أنتم ستحزنون، ولكن حزنكم يتحوّل إلى فرح يوحنا 16. 20.. رح ضلّ للأبد مندهش من عظمتك وولاءَك.. خلّونا نحنا التلاتة بصلواتكُن”.

أعمال نيقولا معوض

وفي سياق آخر، يشارك الفنان نيقولا معوض مؤخرًا في فيلم رعب جديد يحمل اسم “جدران” ويشاركه به كوكبة من النجوم مثل الفنانة درة، هند عبد الحليم، فراس سعيد، أحمد بدير، والعمل من تأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إخراج محمد بركة.

ويشار أن نيقولا معوض انتهى مؤخرًا من تصوير فيلمه الأمريكي الذي يحمل اسم His Only Son، والذي سيتم طرحه في دور العرض السينمائي قريبًا، وتدور قصة الفيلم داخل إطار درامي حول اختبار إيمان إبراهيم عندما يكلفه ربه بالتضحية بابنه إسحاق.

اقرأ أيضًا

نقابة المهن التمثيلية تصدر بيانا لتوجيه الشكر للرئيس السيسي عقب إشادته بفناني مصر

وكان آخر أعمال الفنان نيقولا معوض هو فيلم ماكو الذي طرح مؤخرًا، وحقق نجاحا كبيرًا وإيرادات عالية في شباك التذاكر وضم الفيلم في بطولته مجموعة من النجوم مثل الفنانة بسمة، نيقولا معوض، عمرو وهبة، منذر ريحانة، ناهد السباعي، سارة الشامي، والفيلم كان إخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم.

ويذكر أن آخر أعمال نيقولا معوض الدرامية هو مسلسل خيط حرير الذي شارك به خارج الموسم الرمضاني الماضي لعام 2021 برفقة عدد من النجوم مثل مي عز الدين ومحمود عبد المغني والراحل أحمد خليل وسوسن بدر وهنادي مهنى وآخرين.