في شوط أول ليفمثير .. ليفربول يتأخر أمام فياريال 2-0 بدوري أبطال أوروبا.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 10:27 مساءً - نجح فياريال في التقدم بهدفين دون رد أمام ليفربول خلال فعاليات الشوط الأول من مباراتهما المقامة حالياً على ملعب "لا سيراميكا"، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2021-2022، في لقاء يسعى من خلاله الفرعون المصري للتأهل إلى النهائي للمرة الثالثة مع الريدز.مباراة ليفربول اليوم

جاء هدفي الشوط الأول عن طريق اللاعب بولاي ديا، وفرانسيس كوكلين في الدقيقتين 3، و41 من عمر اللقاء لصالح فريق فياريال الذي فرض سيطرته بشكل كبير على فعاليات الشوط الأولز

ونوع فياريال من هجماته واستطاع أن يهدد مرمى اليسون بيكر حارس مرمى ليفربول ليدرك الهدف الثاني عن طريق اللاعب فرانسيس كوكلين.

وسبق أن تأهل محمد صلاح إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول في عام 2018 وخسر الريدز وقتها على يد ريال مدريد 3-1، فيما حقق اللقب مع ليفربول على حساب توتنهام عام 2019.

وكانت مباراة الذهاب بين ليفربول وفياريال، قد انتهت بفوز الريدز 2-0 على ملعب "أنفيلد" يوم الأربعاء الماضي، وهو ما يعزز فرص النجم المصري محمد صلاح ورفاقه في التأهل إلي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل نادي ليفربول الى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء بنفيكا البرتغالي بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين.

بينما صعد نادي فياريال الى الدور نصف النهائي بعد الفوز على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

ورغم صعوبة مواجهة فريق فياريال، إلا أن قوة ليفربول الهجومية المكونة من محمد صلاح وساديو ماني وديوجو جوتا ولويس دياز، والنتائج الإيجابية التي يحققها الفريق هذا الموسم، ترجح كفة الريدز في إنتزاع بطاقة التأهل لنصف نهائي تشامبيونزليج.

وعلى الصعيد الفردي يسعى الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في مواصلة سجله التهديفي الرائع خلال الموسم الحالي بدوري أبطال أوروبا حيث سجل ثماني أهداف يأتي بهم في المركز الرابع بين اللاعبين الأكثر تسجيلاً.

وتواجد محمد صلاح في صدارة أغلى لاعبي دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي بالتساوي مع فينسيوس جونيور خاصة وأن أغلى ثنائي في البطولة بالكامل غادرا المسابقة وهما الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، والنرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني وكلاهما ودعا منافسات المسابقة القارية.

وتوج فريق ليفربول بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية هذا الموسم، وينتظره نهائي ناري على لقب كأس الإتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي، بالإضافة إلى منافسته الشرسة على مسابقة الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، وأخيرًا الإقتراب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل فياريال الرسمي أمام ليفربول كالتالي..حراسة المرمى: رولي.

خط الدفاع: ألبيول، فويث، توريس، إستوبينان.

خط الوسط: باريخو، كابو، كوكلين، لو سيلسو.

خط الهجوم: بايولاي ديا،جيرارد مورينيو.



بينما يدخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: أليسون بيكر. الدفاع: روبرتسون، فان دايك، كانوتاي، أرنولد. خط الوسط: كيتا، فابينيو، ألكانتارا.

فياريال ضد ليفربول

فياريال ضد ليفربول

فياريال ضد ليفربول