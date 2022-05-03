بطريرك الكاثوليك يترأس احتفال تدشين كاتدرائية القيامة فى الإسكندرية

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وشارك فى الاحتفال الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام الإيبارشية بالإسكندرية، والأب يوحنا جورج، والأب يوسف محارب، راعيا الكاتدرائية.
شارك أيضًا المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأرشمندريت سمير سعادة، ممثل كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك بالإسكندرية، والأب فريد مرهج، راعى كنيسة سانت تريزيا المارونية بالإسكندرية، والأب سلفاتورى، راعى كنيسة قلب يسوع الأقدس للسريان الكاثوليك بالإسكندرية، والأب سمعان جميل، رئيس دير الآباء اللعازريين بالإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات.
وألقى البطريرك كلمة العظة بعنوان "كل منا له تاريخ فماذا يريد منى الرب؟"، ثم منح الأب البطريرك درجة المرتل لعدد 18 شماسًا من أبناء الرعية، كما منح الدرجة الإرسالية للشماس ميشيل ذكى من شمامسه الكاتدرائية.
الجدير بالذكر أن الكاتدرائية أقامت معرضًا أثريًا لبعض الأجزاء الكائنة من الكاتدرائية القديمة.
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