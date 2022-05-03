انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد أول ظهور لبناتها.. بسمة بوسيل زوجة تامر حسني تتصدر التريند حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /695525/بعد-أول-ظهور-لبناتها-بسمة-بوسيل-زوجة-تامر-حسني-تتصدر-التريند

دوت الخليج ينشر أول صور لبنات بسمة بوسيل وتامر حسني

بنات بسمة بوسيل وتامر حسني

انتشرت خلال الساعات الماضية مجموعة صور لـ بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني مع بناتها أمايا وتاليا وذلك أثناء احتفالها بعيد ميلادهما ليعد ذلك أول ظهور لهما، وذلك بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكانت الفنانة بسمة بوسيل زوجة تامر حسني شاركت متابعيها وجمهورها بنشرها مجموعة صور لبناتها من الفنان تامر حسني ولأول مرة تكشف عن ملامح بناتها حيث كانت تحرص على إخفاء ملامحهما في الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

بسمة بوسيل وتامر حسني

يشار أن أول ظهور لأبناء الفنان تامر حسني والفنانة المغربية بسمة بوسيل كان من خلال فيديو كليب أغنية تامر حسني الأخيرة التي تحمل اسم “رمضان كريم” وطرحها في بداية شهر رمضان المبارك 2022، ولكن ظهورهم كان دون إظهار وجوههم.

وكانت أغنية رمضان كريم من تأليف محمد مصطفى، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر، وكان قبلها أعلن تامر حسني عن تعاونه مع أولاده تاليا وأمايا وآدم في أغنيته الجديدة حيث نشر مقطع فيديو من كواليس تسجيل أغنية رمضان كريم.

وعلق على الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وكتب: “أغنية رمضان كريم.. كورال تاليه وأمايا وآدم، بس هنا آدم كان نايم لأننا سجلنا 40 تراك عشان يطلعوا كتير بيغنوا، وحبيت أول مرة يشاركوني في الأستوديو يكون دا أول كلام يطلع منهم.. ورمضان كريم عليكم”.

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وفي سياق آخر، حسم الفنان تامر حسني شائعات انفصاله عن زوجته سمة بوسيل، بطريقة غير مباشرة، ونشر صورة تجمعهما عبر خاصية الستوري التابعة لصفحته الرسمية بموقع انستجرام، وظهرت تمسك مجموعة من البالونات في يدها، وعلق قائلاً: “مع زوجتي الحبيبة”.