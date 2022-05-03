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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /695521/نقابة-المهن-التمثيلية-تصدر-بيانا-لتوجيه-الشكر-للرئيس-السيسي-عقب-إشادته-بفناني-مصر

دوت الخليج ينشر نص بيان نقابة المهن التمثيلية

بيان نقابة المهن التمثيلية

جاء في بيان نقابة المهن التمثيلية الذي نُشر منذ قليل لتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد شكره وإشادته بطاقم الأعمال الفنية وفناني مصر وقال نقابة الممثلين في بيانها: “تتقدم نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بخالص التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك”.

وتابع البيان: “أعاده الله على فخامتكم والأسرة المصرية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.. وهنا لا يفوتنا إلا أنا نشكر بكل الحب والإخلاص رعايتكم الأبوية ودعمكم لأبناء الوطن من أهالي الشهداء من القوات المسلحة والشرطة”.

واستكمل الفنان أشرف زكي في بيان النقابة قائلًا: “والجيش الأبيض أطباء مصر العظام هؤلاء الرجال والسيدات التي سجلت شجاعتهم في صفحات التاريخ أيام فخر وعزة لكل المصريين، وأكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل والانتماء".

الرئيس السيسي وأشرف زكي

وأضاف بيان نقابة المهن التمثيلية: "ومن هنا كان دور فناني مصر في إلقاء الضوء على وثائق تاريخية تبرز فيها دور شعب مصر العظيم هذا الدور الذي تفضلتم فخامتكم بتكليله بتقديركم لهم والإشادة بدور الفن والفنون”.

واختتم: “وبخاصة أسرة مسلسل الاختيار والعائدون الذين تشرف كل من عمل فيهم بثنائكم على مجهوداتهم.. حفظكم الله قائدا وأبا لكل المصريين ونعاهد سيادتكم على استمرارنا في تلبية نداء الوطن مهما كانت التحديات والصعوبات، فنحن أبناء مصر وجزء من نسيجها المترابط".

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ومن ناحية أخرى يضم مسلسل الاختيار 3 الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 في بطولته كوكبة من النجوم وهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي وصبري فواز وآخرين.

بينما يشارك في بطولة مسلسل العائدون الذي عرض عبر شاشة قناة dmc الفضائية حصريًا، عدد من النجوم مثل أمير كرارة وأمينة خليل وهاني رمزي ومحمد فراج، وميدو عادل ومحمود عبد المغني وآخرين.